ОРГАНИЗАЦИИ И ПАРТИИ ОБЪЕДИНИЛИСЬ

Сухум. 29 июня 2021. Абхазия-Информ. Ряд политических партий и общественных организаций подписали соглашение о сотрудничестве, взаимодействии и совместном участии в общественно-политической жизни страны.

Новый союз будет сотрудничать в вопросах стабилизации внутриполитической ситуации, консолидировать общество, которое не одно десятилетие пребывает в серьезном политическом расколе, оказывать взаимную поддержку на предстоящих выборах в Народное Собрание.