ОРГАНИЗАЦИИ И ПАРТИИ ОБЪЕДИНИЛИСЬ
Сухум. 29 июня 2021. Абхазия-Информ. Ряд политических партий и общественных организаций подписали соглашение о сотрудничестве, взаимодействии и совместном участии в общественно-политической жизни страны.
Новый союз будет сотрудничать в вопросах стабилизации внутриполитической ситуации, консолидировать общество, которое не одно десятилетие пребывает в серьезном политическом расколе, оказывать взаимную поддержку на предстоящих выборах в Народное Собрание.
Свои подписи под документом поставили председатели политических партий «Амцахара», «Айтайра», «Единая Абхазия», Коммунистическая партия, «Народный Фронт Абхазии», руководители РОО «Абзанхара», «Апсадгьыл», «Кьаразаа», «Наш дом-Абхазия», «Армянская Община», «Форум молодежи Абхазии», лидеры ЭФ «Ахьыпшымра», Фонда имени Сергея Багапш. Председателем созданного союза избран депутат Парламента, председатель общественной организации «Наш Дом Абхазия» Рауль Лолуа.