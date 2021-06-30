ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРЕВЫСИЛО 17 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
Сухум. 30 июня 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 29 июня проведено у 442 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 153 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 88 человек, у 88 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 16 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 27, в Гагрской ЦРБ – 28, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 17197 человек. Зарегистрировано 245 летальных случаев. Выздоровели 15438 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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