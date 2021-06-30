ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРЕВЫСИЛО 17 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Сухум. 30 июня 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 29 июня проведено у 442 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 153 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 88 человек, у 88 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 16 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести.