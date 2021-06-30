С 5 ИЮЛЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ СВАДЕБНЫХ, ТОРЖЕСТВЕННЫХ, ПРАЗДНИЧНЫХ, ПОМИНАЛЬНЫХ И ИНЫХ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПРЕДПРИЯТИЙ (ОБЪЕКТОВ) ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Сухум. 30 июня 2021. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания подписал Распоряжение «О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия «О мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19».
В тексте Распоряжения отмечается:
На основании решения Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 от 29 июня 2021 года
внести в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 13 мая 2021 года, № 175-рп «О мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19» следующие изменения:
- дополнить пункт 1 абзацем 2 следующего содержания: «Запретить с 5 июля 2021 года проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях предприятий (объектов) общественного питания».