С 5 ИЮЛЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ СВАДЕБНЫХ, ТОРЖЕСТВЕННЫХ, ПРАЗДНИЧНЫХ, ПОМИНАЛЬНЫХ И ИНЫХ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПРЕДПРИЯТИЙ (ОБЪЕКТОВ) ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Сухум. 30 июня 2021. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания подписал Распоряжение «О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия «О мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19».

В тексте Распоряжения отмечается:

На основании решения Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 от 29 июня 2021 года

внести в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 13 мая 2021 года, № 175-рп «О мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19» следующие изменения:

