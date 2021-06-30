МВД УСИЛИЛО КОНТРОЛЬ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ ТУРИСТОВ НА ОБЪЕКТАХ ПРОЖИВАНИЯ
Сухум. 30 июня 2021. Абхазия-Информ. В целях обеспечения общественного порядка на туристических объектах, личной и имущественной безопасности граждан, пребывающих на отдых в Абхазию, сотрудниками правоохранительных органов проводится регулярное патрулирование территорий гостиничных комплексов и пансионатов.
Такие дополнительные меры введены по указанию министра ВД Дмитрия Дбар для контроля соблюдения правопорядка непосредственно в местах размещения туристов.
Персонал служб охраны курортных объектов проинструктирован для несения службы по охране и обеспечению безопасности туристов, в частности, в Гагрском районе. На встрече руководства Гагрского управления внутренних дел с представителями ведущих курортных объектов района обсудили вопросы организации правопорядка в курортных зонах в целом, а так же обеспечение техническими средствами контроля территорий отдыха и размещения туристов.
Начальник районного управления внутренних дел Юрий Агрба отметил необходимость тесного сотрудничества служб охраны туристических объектов и милиции и уведомил присутствующих, что при проведении профилактических мероприятий с целью недопущения противоправных деяний и нарушений общественного порядка будут проверяться все места массового отдыха граждан, санатории и гостиницы, открытые кафе и рестораны.
Для обеспечения необходимой информацией гостей Абхазии, а так же сотрудников курортных объектов, министерством внутренних дел разработаны памятки с контактами экстренных служб и телефонов доверия, по которым граждане могут обращаться в правоохранительные органы в любое время суток.
Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.
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