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Абхазия Информ

ДМИТРИЙ ПИЛИЯ ЗАКЛЮЧЕН ПОД СТРАЖУ НА ДВА МЕСЯЦА

Новости Среда, 30 июня 2021 12:22
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ДМИТРИЙ ПИЛИЯ ЗАКЛЮЧЕН ПОД СТРАЖУ НА ДВА МЕСЯЦА

Сухум. 30 июня 2021. Абхазия-Информ. Следственный отдел УВД по Гагрскому району проводит расследование в рамках соединенного уголовного дела в отношении Пилия Д. В. 1978 г.р., жителя с. Лыхны Гудаутского района. Последнему вменяется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении двух или более лиц, незаконные хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, а так же незаконное хранение наркотического вещества.

Как ранее сообщалось, 15 июня текущего в отношении гражданина Пилия Д. В. было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 105, ч. 1 ст. 217 и ч. 1 ст. 207 УК РА. Последний, находясь в ресторане «Апсны», расположенного на территории пансионата «Самшитовая Роща», в результате возникшей ссоры с целью умышленного причинения вреда здоровью, используя имеющееся при себе огнестрельное оружие, умышленно произвел 9 выстрелов, в результате чего нанес огнестрельные ранения двум гражданам Российской Федерации. Дмитрий Пилия был взят под стражу. 

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении данного гражданина сотрудниками уголовного розыска в принадлежащем последнему автомобиле Volkswagen, припаркованному у въезда в пансионат «Самшитовая роща», обнаружено и изъято наркотическое вещество «марихуана». По факту незаконного приобретения, перевозки, хранения наркотического вещества в отношении Дмитрия Пилия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 223 УК РА.

Оба уголовных дела прокуратурой Гагрского района соединены в одно производство. Расследование в рамках соединённого уголовного дела (ч.1. ст. 223, п. «б» ч. 3 ст. 105, ч. 1 ст. 217, ч. 1 ст. 207 УК РА) проводит следственный отдел УВД по Гагрскому району. В отношении Дмитрия Пилия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 30 июня 2021 12:24

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