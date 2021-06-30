В РОССИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ 669 СМЕРТЕЙ ОТ COVID-19 ЗА СУТКИ. ЭТО МАКСИМУМ ЗА ПАНДЕМИЮ
МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 669 против 652 днем ранее, это максимум с начала пандемии. Всего от инфекции умерли 135 214 человек, сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.
Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,45%, следует из данных штаба.
В частности, за сутки было зарегистрировано 111 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 27 – в Нижегородской области, 26 – в Иркутской области, 22 – в Республике Бурятия, 20 – в Краснодарском крае.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 21 042, до 5 514 599. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,38%.
В частности, за сутки было выявлено 2 583 случая в Московской области, 1 503 – в Санкт-Петербурге, 358 – в Нижегородской области, 324 – в Брянской области, 321 – в Республике Бурятия.
В настоящее время в России продолжают лечение 378 992 человека.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 16 356, что стало максимальным значением с 20 февраля. Всего с начала пандемии выздоровели 5 000 393 человека.
Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 90,7% от общего числа заразившихся.
В частности, за сутки были выписаны по выздоровлении 1 980 пациентов в Санкт-Петербурге, 1 723 – в Московской области, 278 – в Воронежской области, 251 – в Свердловской области, 221 – в Омской области.
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