В РОССИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ 669 СМЕРТЕЙ ОТ COVID-19 ЗА СУТКИ. ЭТО МАКСИМУМ ЗА ПАНДЕМИЮ

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 669 против 652 днем ранее, это максимум с начала пандемии. Всего от инфекции умерли 135 214 человек, сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,45%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 111 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 27 – в Нижегородской области, 26 – в Иркутской области, 22 – в Республике Бурятия, 20 – в Краснодарском крае.