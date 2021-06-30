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Абхазия Информ

ЛЕВ АРГУН И ЛАРИСА КВЕКВЕСКИРИ ЗАКЛЮЧЕНЫ ПОД ДОМАШНИЙ АРЕСТ

Новости Среда, 30 июня 2021 21:43
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ЛЕВ АРГУН И ЛАРИСА КВЕКВЕСКИРИ ЗАКЛЮЧЕНЫ ПОД ДОМАШНИЙ АРЕСТ

Сухум. 30 июня 2021. Абхазия-Информ. Сухумским городским судом под председательством судьи Леварса Багателия в отношении главного врача Национального онкологического центра министерства здравоохранения Абхазии Льва Аргун избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Аналогичная мера пресечения судом г. Сухум под председательством судьи Миланы Джинджолия избрана в отношении медицинской сестры отделения химиотерапии Ларисы Квеквескири. В отношении вышеназванных лиц органом предварительного следствия испрашивалась мера пресечения в виде заключения под стражу.

Лев Аргун, Нелли Лагвилава и Лариса Квеквескири подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 157 УК РА, выразившегося в хищении химио-гармоно препаратов в особо крупном размере, предназначенных в соответствии с Государственной программой для онкологических больных.

Подозреваемая Нелли Лагвилава – заведующей дневным стационаром, вызванная на допрос для дачи показаний по существу имеющегося в отношении нее подозрения в следственные органы не явилась, ссылаясь на плохое состояние здоровья, относительно чего проводится соответствующая проверка.

Мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Л. Аргун и Л. Квеквескири избрана сроком на 2 месяца.

В соответствии с ч. 7 ст. 19 прим.1 УПК РА названное или изображенное лицо является виновным после вступления в законную силу приговора или итогового судебного решения.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 30 июня 2021 21:45

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