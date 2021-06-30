ЛЕВ АРГУН И ЛАРИСА КВЕКВЕСКИРИ ЗАКЛЮЧЕНЫ ПОД ДОМАШНИЙ АРЕСТ

Сухум. 30 июня 2021. Абхазия-Информ. Сухумским городским судом под председательством судьи Леварса Багателия в отношении главного врача Национального онкологического центра министерства здравоохранения Абхазии Льва Аргун избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Аналогичная мера пресечения судом г. Сухум под председательством судьи Миланы Джинджолия избрана в отношении медицинской сестры отделения химиотерапии Ларисы Квеквескири. В отношении вышеназванных лиц органом предварительного следствия испрашивалась мера пресечения в виде заключения под стражу.

Лев Аргун, Нелли Лагвилава и Лариса Квеквескири подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 157 УК РА, выразившегося в хищении химио-гармоно препаратов в особо крупном размере, предназначенных в соответствии с Государственной программой для онкологических больных.