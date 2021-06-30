ПОМЕЩЕНИЕ ГОСАНСАМБЛЯ НАРОДНОЙ ПЕСНИ И ТАНЦА ОТРЕМОНТИРУЮТ

Такое решение было принято на заседании Кабмина.

Сухум. 30 июня 2021. Абхазия-Информ. Кабинет министров Абхазии выделит 5 121 290 рублей из резервного фонда на строительно-монтажные работы в помещении Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Республики Абхазия.

«Эти средства будут выделен УКСу для ремонта помещения Госансамбля народной песни и танца. Это один из старейших коллективов нашей республики, с большими традициями. Данный проект был подготовлен по поручению премьер-министра», – отметил руководитель Аппарата кабинета министров Давид Сангулия.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на министерство финансов Абхазии.