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Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ АБХАЗИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В 53-М РАУНДЕ ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ

Новости Среда, 30 июня 2021 22:10
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ДЕЛЕГАЦИЯ АБХАЗИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В 53-М РАУНДЕ ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ

Сухум. 30 июня 2021. Абхазия-Информ. 29-30 июня в Женеве состоялся 53-й раунд Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, в котором приняли участие представители Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, Грузии, Российской Федерации и США при сопредседательстве ООН, ЕС и ОБСЕ.

В состав делегации Республики Абхазия возглавляемой заместителем министра иностранных дел Ираклием Тужба вошли заместитель руководителя Администрации президента Саида Бутба, заместитель председателя СГБ Заал Хварцкия, депутаты Парламента Каха Пертая, Алхас Джинджолия, Михаил Сангулия, Александр Цишба, а также сотрудники МИД Абхазии, участники Женевских дискуссий Лаша Авидзба, Артур Гагулия и Мадина Шамба.

Представители Абхазии, Южной Осетии и России вновь выразили растущее беспокойство в связи с усиливающейся активностью НАТО в Грузии. Было отмечено, что подобные действия способны подорвать многосторонние усилия по долгосрочной стабилизации обстановки в регионе. 

В связи с участившимися нарушениями воздушного пространства Республики Абхазия воздушными судами иностранных государств, приобретающие частый и неконтролируемый характер, абхазская сторона призвала Сопредседателей Международных Женевских дискуссий обратить на данные нарушения пристальное внимание, так как расценивает эти действия в качестве преднамеренной провокации со стороны Грузии. 

Участники встречи, кроме представителей Грузии, оценили ситуацию на грузино-абхазской и грузино-югоосетинской границах как стабильную и предсказуемую. 

Основное внимание в ходе работы очередного раунда было уделено обсуждению текста совместного устного заявления о неприменении силы, которое послужило бы важным шагом на пути к подписанию юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией и Абхазией и Грузией и Южной Осетией. Однако, грузинская сторона вновь заблокировала продвижение этого ключевого вопроса. 

Была подтверждена общая заинтересованность в необходимости создания новых подходов для продвижения работы в данном направлении, в связи с чем, было решено перенести обсуждение этого вопроса на следующий раунд Международных Женевских дискуссий.

В связи с тем, что грузинская сторона упрямо продолжает навязывать обсуждение проблемы беженцев и политизацию этой тематики на всех международных площадках, где не учитывается мнение представителей Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, обсуждение данного вопроса в Женеве не представляется возможным. 

В ходе раунда участники встречи единодушно высказались за скорейшее разблокирование работы механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ) в городе Гал, как одного из важных форматов работы Женевских дискуссий.

Абхазская делегация, как и прежде подтвердила свою приверженность в возобновлении работы данного механизма,, при условии внесения в повестку дня конкретных вопросов, представляющих взаимный интерес.

В рамках работы группы по гуманитарным вопросам прошло обсуждение актуальных тем связанных со свободой передвижения, образования и ряда других вопросов. 

Проведение следующего 54-го раунда Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечено на 12-13 октября 2021 года.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 30 июня 2021 22:14

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