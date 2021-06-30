ДЕЛЕГАЦИЯ АБХАЗИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В 53-М РАУНДЕ ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ

Представители Абхазии, Южной Осетии и России вновь выразили растущее беспокойство в связи с усиливающейся активностью НАТО в Грузии. Было отмечено, что подобные действия способны подорвать многосторонние усилия по долгосрочной стабилизации обстановки в регионе.



В связи с участившимися нарушениями воздушного пространства Республики Абхазия воздушными судами иностранных государств, приобретающие частый и неконтролируемый характер, абхазская сторона призвала Сопредседателей Международных Женевских дискуссий обратить на данные нарушения пристальное внимание, так как расценивает эти действия в качестве преднамеренной провокации со стороны Грузии.



Участники встречи, кроме представителей Грузии, оценили ситуацию на грузино-абхазской и грузино-югоосетинской границах как стабильную и предсказуемую.



Основное внимание в ходе работы очередного раунда было уделено обсуждению текста совместного устного заявления о неприменении силы, которое послужило бы важным шагом на пути к подписанию юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией и Абхазией и Грузией и Южной Осетией. Однако, грузинская сторона вновь заблокировала продвижение этого ключевого вопроса.



Была подтверждена общая заинтересованность в необходимости создания новых подходов для продвижения работы в данном направлении, в связи с чем, было решено перенести обсуждение этого вопроса на следующий раунд Международных Женевских дискуссий.



В связи с тем, что грузинская сторона упрямо продолжает навязывать обсуждение проблемы беженцев и политизацию этой тематики на всех международных площадках, где не учитывается мнение представителей Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, обсуждение данного вопроса в Женеве не представляется возможным.



В ходе раунда участники встречи единодушно высказались за скорейшее разблокирование работы механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ) в городе Гал, как одного из важных форматов работы Женевских дискуссий.



Абхазская делегация, как и прежде подтвердила свою приверженность в возобновлении работы данного механизма,, при условии внесения в повестку дня конкретных вопросов, представляющих взаимный интерес.



В рамках работы группы по гуманитарным вопросам прошло обсуждение актуальных тем связанных со свободой передвижения, образования и ряда других вопросов.



Проведение следующего 54-го раунда Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечено на 12-13 октября 2021 года.