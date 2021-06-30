С ЗАСЕДАНИЯ КМ АБХАЗИИ

В целях предотвращения причинения ущерба правам, законным интересам, жизни и здоровью граждан, борьбы с незаконным оборотом оружия и обеспечением общественной безопасности члены Кабинета министров проголосовали за Положение о лицензировании деятельности по торговле оружием и боеприпасами.

Правительством утверждены правила предоставления субсидий редакциям периодических печатных изданий и организаций, осуществляющим теле- и/или радиовещание, за исключением государственных учреждений, финансируемых из Государственного бюджета Республики Абхазия.

Постановлением Кабинета министров утверждён перечень объектов, подлежащих строительству, ремонту и реконструкции в 2021 году за счет средств республиканского бюджета. На сумму 100 млн рублей, заложенных в бюджете республики на 2021 год будут реализованы мероприятия по ремонту и восстановлению 28 объектов, среди которых капитальный ремонт жилых домов, автодорог, укрепление подпорных стен на оползневых участках, строительство мини-стадионов и др.

Определен уполномоченный центральный орган государственного управления в области наименований географических объектов. В соответствии с Постановлением Министерство просвещения и языковой политики будет вести Государственный реестр наименований географических объектов, осуществлять подготовку и издание словарей и справочников наименований географических объектов, а также карт и атласов Республики Абхазия на абхазском и русском языках.

Внесены изменения в составы комиссии по вопросам гуманитарной помощи при Кабинете министров Республики Абхазия, Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и (или) последствий стихийных бедствий, а также Комиссии по регистрации и компенсационным выплатам вкладов, внесенных в Сберегательный банк Республики Абхазия до 14 августа 1992 года.

Постановление «Об утверждении лесосечного фонда и лесовосстановительных работ в лесах Республики Абхазия на 2021 год» решено направить на доработку для усиления контроля за соблюдением отпущенных квот рубки леса, а также за лесовосстановительными работами.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.