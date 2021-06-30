В ПАМЯТЬ ПЛАТОНА И ЛИДИИ ЧКАДУА УСТАНОВЯТ МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ

Сухум. 30 июня 2021. Абхазия-Информ. Депутаты Сухумского городского Собрания рассмотрели письмо главы Администрации г. Сухум Беслана Эшба об установлении мемориальной доски на фасаде дома, где жили видные абхазские ученые – доктор филологических наук, профессор, академик АНА, лауреат премий им. Д. Гулиа и Г. Дзидзария, заслуженный деятель наук Абхазии Лидия Платоновна Чкадуа и известный абхазский писатель, член Союза писателей СССР, общественный деятель Платон Семенович Чкадуа.

В целях увековечивания памяти видных ученых в Администрацию города Сухум с ходатайством об установке мемориальной доски обратился директор АбИГИ Арда Ашуба.

Депутаты Горсобрания единогласно проголосовали за установление мемориальной доски на фасаде дома по улице Аидгылара, 32, в котором проживали отец и дочь Чкадуа.



Об этом сообщает сайт столицы.