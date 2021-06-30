ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 146 ЧЕЛОВЕК. ТРОЕ УМЕРЛИ.

Сухум. 30 июня 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 414 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 146 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 83 человека, у 83 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести.

В Гудаутской ЦРБ 29 июня умерли три женщины 91, 89 и 65 лет.