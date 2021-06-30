ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 146 ЧЕЛОВЕК. ТРОЕ УМЕРЛИ.
Сухум. 30 июня 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 414 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 146 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 83 человека, у 83 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести.
В Гудаутской ЦРБ 29 июня умерли три женщины 91, 89 и 65 лет.
В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 27, в Гагрской ЦРБ – 28, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 17343 человека. Зарегистрировано 248 летальных случаев. Выздоровели 15490 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.