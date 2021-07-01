ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА
Сухум. 1 июля 2021. Абхазия-Информ. Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями т/у «Гал» в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на т/п «Ингур» при попытке незаконного перемещения товаров через таможенную границу Республики Абхазия, в ручной клади гражданина, следовавшего из Республики Грузия была обнаружена и изъята жидкость со специфическим запахом в количестве 16.5 л.
Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в г. Сухум был подвергнут проверке торговый объект. В результате проверки были обнаружены наручные часы в количестве 13 пар, ввезенные ранее на таможенную территорию Абхазии с нарушением действующего таможенного законодательства республики.
По данному правонарушению вынесено постановление о наложении административного взыскания.