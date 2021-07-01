ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Сухум. 1 июля 2021. Абхазия-Информ. Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями т/у «Гал» в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на т/п «Ингур» при попытке незаконного перемещения товаров через таможенную границу Республики Абхазия, в ручной клади гражданина, следовавшего из Республики Грузия была обнаружена и изъята жидкость со специфическим запахом в количестве 16.5 л.