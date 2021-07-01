РЕЙДЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ МАЙНИНГ-ФЕРМ

В частности, сотрудниками ОВД по Очамчырскому району совместно с представителями департамента по Энергонадзору Госстандарта в результате реализации оперативной информации в лесном массиве с. Пакуашь была обнаружена ферма из трех контейнеров и двух трансформаторов с майнинг-устройствами в количестве 220 единиц, которая готовилась к запуску. В настоящее время оборудование демонтировано владельцем фермы.

Сухум. 1 июля 2021. Абхазия-Информ. Сотрудниками МВД РА проводятся ежедневные рейдовые мероприятия по выявлению «майнинговых ферм» на территории республики, в результате которых с 15 по 30 июня обнаружены 6 майнинг-объектов.

При проведении профмероприятий по контролю за ранее отключенными объектами в Ткуарчалском районе сотрудники РОВД проверили еще не демонтированные на момент проверки майнинг-фермы, отключенные от электросети.

В подвальном помещении жилого дома в с. Мачара Гулрыпшского района сотрудниками УЭБ и ПК МВД РА совместно с представителями департамента по Энергонадзору Госстандарта РА обнаружена действующая майнинг-ферма. ЛАЙФ устройство по добыче криптовалют, расположенное в сооруженных стойках оборудовано дополнительной шумоизоляцией.

В отношении владельцев составлен административный протокол по ч.2 ст. 961 КоАП РА. Общая мощность потребления подключенных аппаратов составило 65 кВт. Аппараты в количестве 45 единиц изъяты и помещены на ответственное хранение в специализированный склад.

Так же были изъяты криптоустройства, обнаруженные в ходе проведения рейдовых мероприятий в г. Пицунда Гагрского района. Незаконно действующие аппараты были размещены на территории «Птицефабрики», действие данного объекта ранее приостанавливалось.

Майнинг-ферма на 159 аппаратов выявлена сотрудниками УВД по Гагрскому району совместно с представителями Госстандарта РА в п. Цандрипш. Мощность функционирующих 40 аппаратов составило 85.1 кВт. Владелец привлечен к административной ответственности.

Два административных протокола составлены в отношении жителей столицы, которые незаконно занимались добычей криптовалют. Обесточены 14 майнинг-аппаратов, общей мощностью 20 кВт.

В МВД действует горячая линия. Всем, кому известно о незаконной деятельности майнинг-объектов, просим обращаться по следующим телефонным номерам:

Дежурная часть МВД +7 (840) 226-41-41, УЭБ и ПК МВД +7 (940) 927-28-46.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.