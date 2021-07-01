2 ИЮЛЯ В БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ СУХУМА НЕ БУДЕТ ВОДЫ

Сухум. 2 июля 2021. Абхазия-Информ. МУП «Водоканал» Сухума сообщает, что 29 июня, в связи с ремонтными работами водопроводной сети по ул. Киараз, 10/17, на Массиве Гумиста будет прекращена подача питьевой воды с 00:00 до 22:00 в Новым районе, Старом посёлке, в районе вокзала, по ул. Адыгейская, в ВИЭМе, в центральной и нагорной части города, на рынке и Маяке.

МУП «Водоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.