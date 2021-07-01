КРИСТИНА ОЗГАН: НЕ БУДЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ БЕЗ ОПЛАТЫ

В совещании участвовали вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, руководство РУП и представители районных филиалов «Черноморэнерго». Глава РУП Михаил Логуа отметил, что восстановительные работы в Очамчыре идут полным ходом, к концу недели ремонт завершат. Но объект можно будет ввести только в половину его мощности.

Сухум. 1 июля 2021. Абхазия-Информ. В РУП «Черноморэнерго» обсудили вопросы ликвидации последствий аварии на подстанции «Очамчыра-тяга», ситуацию с потреблением электроэнергии, а также проблему платежей и другие вопросы.

«Сегодня территории подстанции очищена от обгоревших конструкций и подготовлена для монтажа оборудования, доставленого с подстанции Сухум-1 и Бзыбь-220. Завтра с утра начнется его монтаж», – уточнил Логуа.

Сегодня подача электроэнергии ведется с подстанции «Очамыра-2», которую приходилось отключать из-за перегруза. Поэтому Логуа попросил очамчырцев обратиться к контролерам, чтобы они обошли каждый двор и потребовали от потребителей на этот период, экономить электроэнергию, отключить все лишнее.

Логуа заявил, что дано указание при наличии перегруза, подстанцию «Очамчыра-2» будут вынуждены отключать.

«Мы не можем ставить под угрозу подстанцию, которая итак несет двойную нагрузку», – подчеркнул гендиректор «Черноморэнерго».

На совещании обсудили проблему собираемости платежей, контроля потребления и подготовку отрасли к зиме.

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган высказала недовольство тем, как идет процесс оптимизации потребления света. По ее словам, нагрузки не уменьшились.

«Потребление света значительно выросло и оно не снижается… У вас потребление не меняется! Оно у вас временно снизилось из-за смены времени года», – заявила Озган.

Представитель Гагрского района сообщил, что более 60 майнинговых ферм было отключено по району. Это порядка 45 мегаватт. Представитель районного отделения «Черноморэнерго» пожаловался на то, как сложно определить фактическую потребляемую мощность аппаратов, так как фермы закрыты. А когда проверяющие органы подъезжают к месту майнинговых ферм, они отключены и не удается уточнить реальную нагрузку потребления электроэнергии.

Михаил Логуа подтвердил, что несмотря на активную работу Штаба по борьбе с майнингом, число «ферм» не уменьшилось. Нагрузка только растет и в итоге она выше чем в 2020 году.

Несмотря на это работа РУП «Черноморэнерго» по подготовке к зиме продолжается. По словам Логуа, ведется отчетность по подстанциям.

«Но если будем писать обо всем, то там будут тома. Полное отсутствие аварийного запаса», – заметил он.

Озган напомнила сотрудникам РУП в каком заброшенном виде была представлена руководству страны подстанция «Очвмчыра-1» и потребовала от «Черноморэнерго» привести в порядок территории вокруг всех подстанций республики. По ее мнению, ситуация показательная и говорит об отношении сотрудников к энергохозяйству.

«Полноценное функционирование объектов энергосистем, даже в том виде в каком они сегодня есть, т.е. надлежащий уход за объектами… Для нас это сегодня, как оказалось очень серьезная проблема. Для этого не нужно 5-10 млрд рублей, для просто не надо складировать бутылки в здании полстанции и просто элементарно косить траву. Мы об этом с вами говорили в 2020 году. Мы говорили о том, что надо все подстанции осмотреть и привести в порядок. Это то, что не требует больших или малых вложений. Физически сотрудники сами тоже могут покосить траву, дома же все это делают!» – возмущалась Озган.

На реплику энергетиков в том, что им не хватает специалистов и заработной латы для них , вице-премьер напомнила им «реформу» 2017 года, когда штат сотрудников был существенно увеличен.

«С 2017 по 2019 годы число сотрудников «Черноморэнерго» увеличилось, а платежи остались на уровне 27%. Вот я хочу понять в чем смысл той реформы», - спросила Кристина Озган.

На совещании также обсудили критическую ситуацию собираемости за электроэнергию. Это происходит из-за недобросовестной работы контролеров и нежелания населения платить за свет.

Начальник энергосети в Гудаутском районе говорил о том, какие споры идут во время посещения сел. Люди не платят за энергию, предъявляя претензии и требуют нормальное напряжение. Энергетики предупреждают людей, что нежелание оплачивать свет может привести к отключениям, с чем согласны и главы администраций сел.

Кристина Озган призвала сотрудников «Черноморэнерго» продолжать работу по подготовке в зимнему сезону.

«У нас везде катастрофа! И это не потому, что это произошло за год, или за полгода. В этом нет конкретной вины руководства РУП, которое меньше года возглавляют организацию. Это накопившийся объем проблем за 20 с лишним лет. Это абсолютно иждивенческий подход к отрасли: «пусть выживает как считает нужным!». Платить мы не хотим! Финансировать мы не хотим! Реконструировать – мы не можем! Инвестиции привлекать – мы не будем! Это все понятно, а как подавать людям электроэнергию?!

Здесь нет фокусников! И понятно, что за месяц мы с вами не можем решить все проблемы, но хотя бы тот минимум, который мы можем с вами решить, давайте решим! Зачем каждый раз проводить совещания и уговаривать друг друга.

Мы не должны уговаривать, что мусора не должно быть на подстанции! Мы не говорим о том, что надо проверять контролера! Мы должны убедительно говорить с людьми, которые не платят, объяснять, что не будет электроэнергии без оплаты.

Давайте проверим себя, своих друзей, их коллег платим ли мы сами за энергию, когда мы много дружно говорим о патриотизме», – подчеркнула Кристина Озган.

Начальник «Энергосбыта» Инал Лазба сообщил, что все организации, юридические лица, которые не оплатили долг за электроэнергию до 5 июля будут гарантировано обесточены. Все они получили об этом уведомления. Если организация не может погасить 100% от задолженности, то хотя бы пусть внесет 50%, с предоставлением графика погашения.

Он признает, что это достаточно тяжелая мера, но задолженности должны быть погашены.

В июле месяце представители «Энергосбыта» будут направлены по селам, для работы с должниками. Есть села, которые в январе за электроэнергию не уплатили ни рубля. Жители сел должны понимать, что постоянное отклонение от уплаты за электроэнергию может привести к отключениям.