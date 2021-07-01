НОННА КИЛАСОНИЯ: МЫ РЕКОМЕНДУЕМ СВОИМ БЛИЗКИМ И ДРУЗЬЯМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЙТИ ВАКЦИНАЦИЮ

Неделю назад, приняв решение о вакцинировании, позвонила в ближайшее медучреждение – портовскую поликлинику. Как оказалось, вакцинируют в медучреждении дважды в неделю – во вторник и пятницу, по предварительной записи. Запись шла уже на 1 июля.

Сегодня прививку можно сделать на базе ЦРБ в районах, а в Сухуме – в городской клинической и республиканской больницах, в поликлиниках №1 и №3, и в поликлинике моряков на Набережной махаджиров.

Сухум. 1 июля 2021. Абхазия-Информ. В республике не шатко не валко, но идет вакцинация населения от COVID-19. При этом немало как сторонников, так и противников этой процедуры. Но, в общем, население не смущает ни рост числа заразившихся, ни наличие нескольких штаммов, один из которых – индийский, – весьма скороспелый и с более тяжёлым течением.

Накануне мне позвонили из медучреждения, вежливо расспросили, болела ли я ковидом, общалась ли в последние дни с зараженными, как себя чувствую и т.д. Получив отрицательные ответы, сказали, что ждут меня утром.

И вот я в поликлинике. В коридоре в масках, с соблюдением дистанции сидят человек восемь. Им уже сделали вакцину, но, согласно правилам, пациенты должны выждать 20-30 минут, чтобы врачи удостоверились, что с ними все нормально.

Люди пришли сюда к 9 утра, прошли обследование, им заполнили специальный бланк – добровольное согласие на вакцинацию против коронавирусной инфекции или отказ от нее. В документ вносятся данные о заболеваниях, в том числе хронических, а также принимаемые препараты и многое другое.

78-летняя Алла Ходжикян сообщила, что укол ей уже сделали, ничего не почувствовала, теперь ждет положенные полчаса.

«Врачи все приветливые и внимательные. Единственное неудобство – ждут всех, кто записался, чтобы привезти необходимое количество вакцины. Потом все быстро», - сказала Ходжикян.

Принимают медики в двух кабинетах: измеряют давление и температуру, прослушивают легкие, проверяют сатурацию, расспрашивают о самочувствии. Если есть хрипы, отправляют на рентген, температура – на ПЦР.

Потом заполняют учетный бланк, на котором нужно расписаться и – добро пожаловать на вакцинацию.

Вакцину в поликлинику доставляют в специальной сумке-холодильнике с соблюдением всех инструкций.

Терапевт Надежда Николаевна Шаповалова пояснила, что во время приема очень важно определить состояние пациента.

«Если со времени болезни ковидом прошло меньше шести месяцев, или у человека большое количество антител, то можно не прививаться. Хотя в России рекомендуют прививаться всем. Я и мои коллеги считаем, что можно подождать. Но если после болезни прошел больший срок, то, безусловно, нужно делать прививку», - считает Надежда Николаевна.

У медиков, как известно двоякое мнение насчет прививки: кто-то говорит, что ее не нужно делать, а кто-то, наоборот, убеждает всех в необходимости вакцинации.

Надежда Шаповалова считает, что прививка обязательна, особенно тем, кто не болел, не имеет антител и у кого нет противопоказаний.

«Все приходят к нам с пониманием сложности ситуации, осознано. Мы никого не принуждаем», - пояснила терапевт.

Она отдельно отметила, что в их практике не было ни одного случая осложнений после прививки.

«Я параллельно работаю в НИИЭПиТе. Вакцинация там ведется больше месяца и уже многие привились вторым компонентом. Никаких осложнений! Есть естественные реакции: небольшая температура, болезненные ощущения в месте укола или покраснения, иногда головная боль и слабость, очень редко аллергия, но это обычная реакция организма на вакцину. Всё это купируется принятием антигистаминных препаратов или нестероидных противовоспалительных средств. 70% привитых вообще ничего не замечают», - говорит Шаповалова.

В то же время она подчеркнула, что медики не могут гарантировать, что после вакцины человек не заболеет ковидом, но, по крайней мере, болезнь будет проходить быстрее и легче. Очень аккуратно нужно вести себя в период между первой и второй прививкой – первые три дня не мочить место укола, избегать солнечных лучей, ну и, конечно же, необходимо соблюдать масочный режим и держать дистанцию.

После вакцинации мне выдали памятку с указанием даты принятия второго компонента (это произойдет на 21 день) и с полным описанием, что и как делать в межкомпонентный период.

По словам заведующей поликлиники Нонны Васильевны Киласония, вакцинацию они начали с 15 июня. На сегодня первый компонент SPUTNIK – V получили более 100 человек.

«Вначале приходили по 6-7 человек, сейчас их число выросло до 20 и желающих с каждым днем все больше. Практически все врачи поликлиники прошли вакцинацию, более того, мы рекомендуем своим близким и друзьям обязательно пройти вакцинацию», - сообщила Нонна Васильевна.

Кстати, многие, получив сертификаты о вакцинации стали возмущаться, что им сделали не SPUTNIK – V, а «Гам-КОВИД-Вак»… Так вот – это одно и то же, но второе – медицинское название вакцины.

«Гам-КОВИД-Вак» или «SPUTNIK – V» – первая российская вакцина против ковида, созданная в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Она относится к классу векторных вакцин. Зарегистрирована 11 августа 2020 года.