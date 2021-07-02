ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 145 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 2 июля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 431 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 145 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 87 человек. В тяжелом состоянии 15 человек, состояние здоровья 24 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 27, в Гагрской ЦРБ – 31, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.

В Гудаутской ЦРБ 30 июня скончался пациент 1952 года рождения.