ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 145 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 2 июля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 431 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 145 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 87 человек. В тяжелом состоянии 15 человек, состояние здоровья 24 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 27, в Гагрской ЦРБ – 31, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.
В Гудаутской ЦРБ 30 июня скончался пациент 1952 года рождения.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 17488 человек. Зарегистрировано 249 летальных случаев. Выздоровели 15490 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.