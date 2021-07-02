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Абхазия Информ

ГТК: КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ПО ПЛАНУ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ ВЫПОЛНЕН НА 173%

Новости Пятница, 02 июля 2021 12:00
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Сухум. 2 июля 2021. Абхазия-Информ. За июнь месяц 2021 года при плане в 146,4 млн руб. объем начисления таможенных платежей составил 253,2 млн. руб. Контрольный показатель по плану за июнь месяц выполнен на 173%.

За первое полугодие текущего года по состоянию на 01 июля 2021 года таможенными органами начислено таможенных платежей в размере 1 млрд.

183,3 млн. руб., плановый показатель на первое полугодие 2021 года выполнен на 126% (план на 1 полугодие 2021года составил 938,5 млн. руб.).

В сравнении с аналогичным периодом 2020 года показатели по начислению платежей в текущем году увеличились на 369,0 млн. руб., в сравнении с 2019 годом – на 405 млн. руб

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 02 июля 2021 12:03

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