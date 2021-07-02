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Абхазия Информ

РАБОТА СЛУЖБЫ СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МВД УСИЛЕНА

Новости Пятница, 02 июля 2021 12:07
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РАБОТА СЛУЖБЫ СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МВД УСИЛЕНА

Сухум. 2 июля 2021. Абхазия-Информ. Министром ВД Дмитрием Дбар издан ряд распоряжений по усилению контроля обеспечения законности в рядах ОВД, выявлению правонарушений, подрывающих авторитет милиции в глазах общества.

По указанию министра службой собственной безопасности МВД Абхазии ведется целенаправленная работа по выявлению возможных фактов незаконного хранения/ношения незарегистрированного огнестрельного оружия сотрудниками ОВД.

На особый контроль поставлены службы, обеспечивающие профилактику правонарушений в части незаконной добычи криптовалют, т.к. лица с сомнительными связями и порочащие честь и достоинство звания сотрудника милиции не могут служить в системе МВД.

В связи с ужесточением контроля над исполнением дисциплины и служебным соответствием уже трое сотрудников покинули ряды органов внутренних дел. В системе УСБ работает горячая линия, обращения и жалобы на возможно неправомерные действия со стороны представителей ОВД принимаются круглосуточно.

За шесть месяцев текущего года службой собственной безопасности по итогам проводимых проверок пять материалов были пересланы в Генеральную прокуратуру РА для принятия процессуального решения о привлечении ряда лиц в том числе и к уголовной ответственности. В отношении одного, уже бывшего сотрудника ОВД, вступило в законную силу решение суда с обвинительным приговором.

В соответствии со ст. 17 Закона РА «О милиции» из органов внутренних дел уволены 20 сотрудников. В связи с проводимыми служебными проверками 35 сотрудников ОВД предупреждены о неполном служебном соответствии, строгий выговор объявлен 36 сотрудникам ОВД, выговор получили 68 сотрудников, шести сотрудникам объявлены замечания и 15 сотрудников переведены в иные подразделения ОВД.

С мая 2020 года по настоящее время управлением собственной безопасности МВД РА проведено 139 служебных проверок, по результатам которых дисциплинарным взысканиям подвергнуты 179 сотрудников органов внутренних дел.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 02 июля 2021 12:09

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