РАБОТА СЛУЖБЫ СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МВД УСИЛЕНА

На особый контроль поставлены службы, обеспечивающие профилактику правонарушений в части незаконной добычи криптовалют, т.к. лица с сомнительными связями и порочащие честь и достоинство звания сотрудника милиции не могут служить в системе МВД.

В связи с ужесточением контроля над исполнением дисциплины и служебным соответствием уже трое сотрудников покинули ряды органов внутренних дел. В системе УСБ работает горячая линия, обращения и жалобы на возможно неправомерные действия со стороны представителей ОВД принимаются круглосуточно.

За шесть месяцев текущего года службой собственной безопасности по итогам проводимых проверок пять материалов были пересланы в Генеральную прокуратуру РА для принятия процессуального решения о привлечении ряда лиц в том числе и к уголовной ответственности. В отношении одного, уже бывшего сотрудника ОВД, вступило в законную силу решение суда с обвинительным приговором.

В соответствии со ст. 17 Закона РА «О милиции» из органов внутренних дел уволены 20 сотрудников. В связи с проводимыми служебными проверками 35 сотрудников ОВД предупреждены о неполном служебном соответствии, строгий выговор объявлен 36 сотрудникам ОВД, выговор получили 68 сотрудников, шести сотрудникам объявлены замечания и 15 сотрудников переведены в иные подразделения ОВД.

С мая 2020 года по настоящее время управлением собственной безопасности МВД РА проведено 139 служебных проверок, по результатам которых дисциплинарным взысканиям подвергнуты 179 сотрудников органов внутренних дел.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.