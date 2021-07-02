Сухум. 2 июля 2021. Абхазия-Информ. Накануне в районе села Генцвиш в Кодорском ущелье обрушился мост через реку Кодор. По словам специалистов, причиной обрушения моста стал подмыв грунта водами реки во время паводка. В результате чего отрезанными оказались несколько сел и две военные части Пограуправления ФСБ России, дислоцированные в Кодорском ущелье.

Прибывшие на место обрушения министр по ЧС Лев Квициния в сопровождении российского специалиста провели осмотр района происшествия, определили его масштабы.