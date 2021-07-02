В КОДОРСКОМ УЩЕЛЬЕ ОБРУШИЛСЯ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ КОДОР
Новости Пятница, 02 июля 2021 21:22
Сухум. 2 июля 2021. Абхазия-Информ. Накануне в районе села Генцвиш в Кодорском ущелье обрушился мост через реку Кодор. По словам специалистов, причиной обрушения моста стал подмыв грунта водами реки во время паводка. В результате чего отрезанными оказались несколько сел и две военные части Пограуправления ФСБ России, дислоцированные в Кодорском ущелье.
Прибывшие на место обрушения министр по ЧС Лев Квициния в сопровождении российского специалиста провели осмотр района происшествия, определили его масштабы.
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