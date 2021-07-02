В ДЕНЬ ГОРОДА СУХУМ НЕ БУДЕТ МЕРОПРИЯТИЙ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Они проинформировали, что в период курортного сезона все сотрудники задействованы для обеспечения общественного порядка и безопасности в столице. Особое внимание уделяется профилактике правонарушений.

Сухум. 2 июля 2021. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба принял участие в работе заседания Сухумского городского собрания. На заседание были приглашены представители УВД столицы, которые доложили о криминогенной ситуации.

По утвержденному начальником УВД графику на всем протяжении берега с Келасурского моста и по Бзыбскому шоссе дежурят сотрудники УВД, им помогают курсанты школы милиции. В патрулировании набережной столицы задействовано 24 сотрудника. По Сухуму задействовано 12 экипажей, в том числе 7 патрульных машин. Для профилактики правонарушений ежедневно проводятся рейдовые мероприятия, на которых присутствуют заместители начальника УВД.

«Проблем много, занимаемся борьбой с незаконным приобретением и хранением, и ношением оружия, самовольными подключениями к электросетям, другими вопросами, представляющими оперативный интерес», – отметил заместитель начальника УВД г. Сухум Мурат Гулария.

Помимо основной своей работы сотрудники УВД участвуют в рейдовых мероприятиям по выявлению незаконного подключения майнинг-аппаратов. Сотрудники УВД также вместе с другими службами контролируют соблюдение гражданами в общественном транспорте правил санитарной безопасности.

В связи с усложнением эпидемситуации, работы у них прибавится. Депутаты интересовались статистикой преступлений, особенно в отношении тех туристов, кто приезжает в Абхазию на своих автомобилях. В прошлые годы нередки были случаи, когда били стекла автомобилей и похищали имущество отдыхающих.

Представители УВД отметили, что в этом году в Сухуме не было зарегистрировано ни одного такого факта. Было отмечено, что в этом свою роль сыграли и камеры видеонаблюдения. Их в городе становится все больше. В планах Администрации Сухума реализовать программу «Безопасный город».

«Это большая программа. Она обсуждалась и в Администрации президента, и в Кабинете министров. Есть наработки. В прошлом году у нас из-за пандемии сорвалось подписание соглашения с Правительством Москвы. Они нам окажут содействие в реализации в городе Сухум программы «Безопасный город»», – сказал мэр Сухума Беслан Эшба. Далее депутаты заслушали отчет начальника Управления здравоохранения Администрации Сухума Ирмы Воуба. Она проинформировала о работе управления, основной акцент был сделан на ситуации с коронавирусом. Расходы Управления в связи с пандемией растут. За полгода на покупку кислорода и его доставку в инфекционную больницу было направлено 1 800 000 рублей, на питание пациентов больницы – около 2 млн рублей.

«К сожалению, зараженные коронавирусной инфекцией стали быстрее тяжелеть, даже дети. Лечение же тяжелобольных дорогостоящее. Немало средств уходит на обеспечение больных коронавирусной инфекцией кислородом, организацию их питания. Сегодня все койко-места заняты, поэтому надо прислушаться к мнению врачей-инфекционистов, надо носить маски и соблюдать все элементарные санитарные нормы. Администрация города обеспечивает медучреждения бесперебойно лекарствами и расходными материалами. Все заявки, полученные из больниц, выполняются», – сказала начальник Управления здравоохранения.

Ирма Воуба также напомнила, что Администрация города отремонтировала лабораторию при больнице, одно крыло инфекционной больницы и реанимационное отделение, которое оснащено необходимым оборудованием. Доктора и медицинский персонал, работающие с ковид-больными, получают доплаты от Администрации города. По словам Ирмы Воуба, благодаря руководству города, минздраву, зарплата медиков работающих в красной зоне инфекционной больницы увеличена, в среднем врачи получают около 47 т. рублей, медицинские сестры – 39 т. рублей, младший медперсонал – 27 т. рублей. И бюджета города выплачивается доплата водителям скорой помощи, которые обслуживают население столицы и Сухумского района.

В завершении заседания обсудили план празднования дня города Сухум, которое намечено на 3 июля. Беслан Эшба отметил что ситуация с ковидом резко ухудшилась и потому не будет массовых мероприятий в закрытых помещениях.

«Все мероприятия пройдут на свежем воздухе. Это некая круглая дата. После празднования 2500-летия прошло 5 лет. Хотелось бы, чтобы эта дата тоже осталась в истории», – сказал мэр.

На празднование дня города приедут представители городов-побратимов Сухума.

Об этом сообщает сайт столицы.