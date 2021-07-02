 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ
мая 25 2021

ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ

В этом году из-за пандемии коронавируса мы не надеялись, что курортный сезон начнется. Но он…
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
мая 11 2021
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ
апреля 20 2021
СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ

В мире

СТАТЬЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА «БЫТЬ ОТКРЫТЫМИ, НЕСМОТРЯ НА ПРОШЛОЕ»
июня 22 2021

СТАТЬЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА «БЫТЬ ОТКРЫТЫМИ, НЕСМОТРЯ НА ПРОШЛОЕ»

Статья Президента России опубликована в немецкой еженедельной газете Die Zeit и приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной…
АРМЕНИЯ СОГЛАСИЛАСЬ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НАИМЕНОВАНИЯ «КОНЬЯК» В ОБМЕН НА 3 МЛН ЕВРО ОТ ЕС
июня 11 2021
АРМЕНИЯ СОГЛАСИЛАСЬ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НАИМЕНОВАНИЯ «КОНЬЯК» В ОБМЕН НА 3 МЛН ЕВРО ОТ ЕС
КОРОНАВИРУС – ТАБЛИЦА ПО СТРАНАМ МИРА НА 9 ИЮНЯ. АБХАЗИЯ НА 82 МЕСТЕ
июня 09 2021
КОРОНАВИРУС – ТАБЛИЦА ПО СТРАНАМ МИРА НА 9 ИЮНЯ. АБХАЗИЯ НА 82 МЕСТЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВСТРЕЧА С КОЛЛЕКТИВОМ НАЦИОНАЛЬНОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА

Новости Пятница, 02 июля 2021 21:40
Оцените материал
(0 голосов)
ВСТРЕЧА С КОЛЛЕКТИВОМ НАЦИОНАЛЬНОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА

Сухум. 2 июля 2021. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутаба встретился с коллективом Национального онкологического диспансера. Эдуард Бутба проверил, как проходит работа в отсутствии главного врача диспансера и нескольких сотрудников, а также, узнал возникли ли проблемы административного характера.

28 июня было возбуждено уголовное дело в отношении главврача онкоцентра Льва Аргун, заведующей дневным стационаром Нелли Лагвилава и старшей медсестры отделения химиотерапии Ларисы Квеквескири. Им вменяется хищение чужого имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере путем присвоения.

«Правоохранительные органы занимаются этим делом, насколько я понимаю уже ни один месяц. Я знаю, что у вас большой сплочённый коллектив и он продолжит свою работу, несмотря на обстоятельства», – сказал Эдуард Бутба.

Министр подчеркнул, что ни один пациент не должен остаться без внимания из-за внутренних административных проблем.

«Онкологический центр будет работать в обычном режиме. В этом плане, я ваш помощник и готов содействовать по всем вопросам», – обратился Эдуард Бутба к врачам онкоцентра.

Со своей стороны медики отметили, что работа медучреждения будет безусловно продолжена, а пациентам будет оказываться вся необходимая помощь.

30 июня Сухумский городской суд избрал в отношении главного врача Национального онкологического центра Льва Аргун меру пресечения в виде домашнего ареста. Аналогичная мера пресечения избрана и в отношении медицинской сестры отделения химиотерапии Ларисы Квеквескири.

Об этом сообщает сайт Минздрава Абхазии.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Пятница, 02 июля 2021 21:42

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ДЕНЬ ГОРОДА СУХУМ НЕ БУДЕТ МЕРОПРИЯТИЙ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ МИНЗДРАВ ГОТОВ ОКАЗАТЬ СОДЕЙСТВИЕ АМБУЛАТОРНОМУ ЦЕНТРУ ДЛЯ COVID-ПАЦИЕНТОВ В СУХУМЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.