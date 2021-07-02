ВСТРЕЧА С КОЛЛЕКТИВОМ НАЦИОНАЛЬНОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА

28 июня было возбуждено уголовное дело в отношении главврача онкоцентра Льва Аргун, заведующей дневным стационаром Нелли Лагвилава и старшей медсестры отделения химиотерапии Ларисы Квеквескири. Им вменяется хищение чужого имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере путем присвоения.

Сухум. 2 июля 2021. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутаба встретился с коллективом Национального онкологического диспансера. Эдуард Бутба проверил, как проходит работа в отсутствии главного врача диспансера и нескольких сотрудников, а также, узнал возникли ли проблемы административного характера.

«Правоохранительные органы занимаются этим делом, насколько я понимаю уже ни один месяц. Я знаю, что у вас большой сплочённый коллектив и он продолжит свою работу, несмотря на обстоятельства», – сказал Эдуард Бутба.

Министр подчеркнул, что ни один пациент не должен остаться без внимания из-за внутренних административных проблем.

«Онкологический центр будет работать в обычном режиме. В этом плане, я ваш помощник и готов содействовать по всем вопросам», – обратился Эдуард Бутба к врачам онкоцентра.

Со своей стороны медики отметили, что работа медучреждения будет безусловно продолжена, а пациентам будет оказываться вся необходимая помощь.

30 июня Сухумский городской суд избрал в отношении главного врача Национального онкологического центра Льва Аргун меру пресечения в виде домашнего ареста. Аналогичная мера пресечения избрана и в отношении медицинской сестры отделения химиотерапии Ларисы Квеквескири.

Об этом сообщает сайт Минздрава Абхазии.