МИНЗДРАВ ГОТОВ ОКАЗАТЬ СОДЕЙСТВИЕ АМБУЛАТОРНОМУ ЦЕНТРУ ДЛЯ COVID-ПАЦИЕНТОВ В СУХУМЕ
Сухум. 2 июля 2021. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба встретился с координатором амбулаторного центра для COVID-пациентов в Сухуме Валерием Джинджолия и руководителем проекта выездной мобильной бригады Лией Агрба. На встрече обсудили возможность увлечения коечного фонда амбулаторного центра и обеспечение специалистами в связи с ростом обращении людей в столичное медучреждение.
Валерий Джинджолия проинформировал министра, что на сегодняшний день центр испытывает большие нагрузки. Если ранее амбулаторий принимал до 10 человек в день, то на сегодня эта цифра достигла более 50 человек. Амбулаторный центр работает с девяти утра до шести вечера. Также работает выездная бригада, которая оказывает помощь пациентам на дому.
«По инициативе молодежной организации «Клуб общественных дел», при содействии проекта CSSP в рамках программы поддержки Гражданского общества Абхазии, появилась возможность запустить выездную бригаду. Она работает с января этого года и будет работать еще 4 месяца. С февраля по июль центр работал только благодаря им», – отметил Валерий Джинджолия.
Эдуард Бутба выразил готовность оказать всевозможную помощь амбулаторному центру для увеличения его мощностей.
«Мы делаем одно общее дело на благо здоровья наших граждан, поэтому должны действовать сообща. Мы направим к вам одного сотрудника в качестве водителя и трех медсестёр. При необходимости будем просить вас увеличить рабочий день центра до 9 вечера», – отметил министр.
На сегодняшний день коечный фонд центра составляет 12 мест, с 3 июля при поддержке Минздрава он будет увеличен до 17 койко-мест.
Об этом сообщает сайт Минздрава Абхазии.