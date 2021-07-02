МИНЗДРАВ ГОТОВ ОКАЗАТЬ СОДЕЙСТВИЕ АМБУЛАТОРНОМУ ЦЕНТРУ ДЛЯ COVID-ПАЦИЕНТОВ В СУХУМЕ

Сухум. 2 июля 2021. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба встретился с координатором амбулаторного центра для COVID-пациентов в Сухуме Валерием Джинджолия и руководителем проекта выездной мобильной бригады Лией Агрба. На встрече обсудили возможность увлечения коечного фонда амбулаторного центра и обеспечение специалистами в связи с ростом обращении людей в столичное медучреждение.

Валерий Джинджолия проинформировал министра, что на сегодняшний день центр испытывает большие нагрузки. Если ранее амбулаторий принимал до 10 человек в день, то на сегодня эта цифра достигла более 50 человек. Амбулаторный центр работает с девяти утра до шести вечера. Также работает выездная бригада, которая оказывает помощь пациентам на дому.