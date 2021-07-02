ВРАЧИ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА АБХАЗИИ ВЗЯТЫ ПОД ДОМАШНИЙ АРЕСТ

По версии органа предварительного расследования вышеназванные лица, получая химио-гармоно препараты в соответствии с Государственной программой по обеспечению химиопрепаратами онкологических больных, действующей на территории Республики Абхазия с 2004 года в целях обеспечения оказания квалифицированной специализированной помощи, рационального использования и применения противоопухолевых лекарственных препаратов, путем внесениях заведомо ложных сведений в амбулаторные карты больных и реестр по оплате медицинских услуг, необоснованно списывали на пациентов химиопрепараты, в связи с чем, был причинен ущерб в особо крупном размере бюджету Республики Абхазия.

Следственным органом также установлено, что после проведения проверки деятельности ГУ МЗ Республики Абхазия «Национального онкологического центра» в амбулаторные карты пациентов Мазманян А.Л., Еремян К.Р. и Чичба Л.Р. были произведены дописки лекарственных препаратов с целью их соответствия данным, указанным отчётных реестрах, в которых отражается количество списанных препаратов. По мнению следствия, данные действия были направлены на сокрытие факта хищения лекарственных препаратов с целью уклониться от уголовного преследования.

Согласно постановлению Сухумского городского суда, в отношении Льва Аргун была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, то есть до 29 августа 2021 года.

Сухумский городской суд так же постановил избрать в отношении Ларисы Квеквескири меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц и двадцать девять дней со дня принятия настоящего решения, то есть до 28 августа 2021 года.

В рамках настоящего дела осуществляется уголовное расследование в отношении заведующей дневным стационаром учреждения Нелли Лагвилава.

Данные постановления могут быть обжалованы в Кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия, через Сухумский городской суд, в течении 3 суток со дня его вынесения.