К СВЕДЕНИЮ АБИТУРИЕНТОВ
Сухум. 2 июля 2021. Абхазия-Информ. Министерство просвещения и языковой политики Республики Абхазия объявляет набор абитуриентов желающих поступить в Белгородский Государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.
Желающие поступить должны явиться в Министерство просвещения и языковой политики Республики Абхазия для заполнения анкеты.
Обучения проводится на бюджетной основе.
Необходимые документы:
1. 4 фото 3х4 (цветные)
2. Копия свидетельства о рождении
3. Копия свидетельства рождения одного из родителей
4. Оригинал документа об образовании
5. Копия паспорта РА и РФ.
Более подробная информация на сайте БГТУ: https://www.bstu.ru/
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