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Абхазия Информ

ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 155 ЧЕЛОВЕК

Новости Суббота, 03 июля 2021 10:40
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ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 155 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 3 июля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 2 июля проведено у 487 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 155 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 94 человека. В тяжелом состоянии 34 человека, состояние здоровья 44 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 25, в Гагрской ЦРБ – 28, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.

В Гудаутской ЦРБ 1 июля умерла женщина 82 лет.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 17643 человека. Зарегистрировано 250 летальных случаев. Выздоровели 15508 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Суббота, 03 июля 2021 11:29

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