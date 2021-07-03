ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 155 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 3 июля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 2 июля проведено у 487 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 155 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 94 человека. В тяжелом состоянии 34 человека, состояние здоровья 44 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 25, в Гагрской ЦРБ – 28, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.