АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В СЕЛЕ ТАМЫШ

В своей приветственной речи глава государства подчеркнул, что это событие имеет огромное значение.

«Это не просто открытие туристического объекта, это, без преувеличения, символ возрождения Тамыша и всей восточной Абхазии», – сказал он.

Как отметил Аслан Бжания, руководство Абхазии придает особое значение вопросам создания рабочих мест и привлечения инвестиций в экономику Абхазии. «Мы создадим комфортные условия для привлечения инвестиций в нашу экономику. В Абхазии инвестор будет чувствовать себя в безопасности, органы государственного управления будут оказывать ему всю необходимую помощь и поддержку для успешной реализации планов. Объект в Тамыше – это яркий, успешный пример такого сотрудничества», – сказал президент, отметив, что аналогичные проекты, которые будут способствовать экономическому развитию Абхазии, созданию рабочих мест для граждан страны, будут реализовываться и во всех районах Абхазии.



Президент выразил благодарность руководству крупной туристической компании «Библио Глобус» за реализацию проекта, и всех, кто участвовал в строительстве и обустройстве туристического объекта.



На церемонию открытия базы отдыха в Тамыш приехали спикер Народного Собрания – Парламента РА Валерий Кварчия, вице-президент Бадра Гунба, руководитель Администрации Президента Алхас Квициниа, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, члены правительства, депутаты парламента, главы администраций городов и районов, гости, представители турбизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.