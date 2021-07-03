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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В СЕЛЕ ТАМЫШ

Новости Суббота, 03 июля 2021 21:52
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АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В СЕЛЕ ТАМЫШ

Сухум. 3 июля 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в церемонии открытия круглогодичного гостинично-оздоровительного комплекса в селе Тамыш Очамчырского района.

Глава Очамчырского района Беслан Бигвава  и генеральный директор компании «Библио-Глобус» Ирина Костенко»  разрезали красную ленточку и дали старт открытию «Тамыш Village».

В своей приветственной речи глава государства подчеркнул, что это событие имеет огромное значение.

«Это не просто открытие туристического объекта, это, без преувеличения, символ возрождения Тамыша и всей восточной Абхазии», – сказал он.
Как отметил Аслан Бжания, руководство Абхазии придает особое значение вопросам создания рабочих мест и привлечения инвестиций в экономику Абхазии. «Мы создадим комфортные условия для  привлечения инвестиций в нашу экономику.  В Абхазии инвестор будет  чувствовать себя в безопасности, органы государственного управления будут оказывать ему всю необходимую помощь и поддержку для успешной реализации планов. Объект в Тамыше – это яркий, успешный пример такого сотрудничества», – сказал президент, отметив, что аналогичные проекты, которые будут способствовать экономическому  развитию Абхазии, созданию рабочих мест  для граждан страны, будут реализовываться и во всех районах Абхазии. 

Президент выразил благодарность руководству крупной туристической компании «Библио Глобус» за реализацию  проекта, и всех, кто участвовал в строительстве и обустройстве туристического объекта. 

На церемонию открытия базы отдыха в Тамыш приехали спикер Народного Собрания – Парламента РА Валерий Кварчия, вице-президент Бадра Гунба, руководитель Администрации Президента Алхас Квициниа, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, члены правительства, депутаты парламента, главы администраций городов и районов, гости, представители турбизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Суббота, 03 июля 2021 21:57

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