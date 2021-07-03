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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ЖИТЕЛЕЙ СУХУМА С ДНЕМ ГОРОДА

Новости Суббота, 03 июля 2021 21:59
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АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ЖИТЕЛЕЙ СУХУМА С ДНЕМ ГОРОДА

Сухум. 3 июля 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил сухумчан с Днем города. В поздравлении и говорится:

Дорогие жители столицы!

Сердечно поздравляю вас с праздником – с Днём города!

Многовековая история нашей страны, её государственность неразрывно связаны с городом Сухумом. И мы, граждане Абхазии, остро чувствуем это единство, ценим и любим нашу родную столицу. Жители Сухума своим трудом, знаниями, талантом, напористостью не раз доказали, что способны решать самые сложные задачи.

Желаю, чтобы каждый житель или гость нашего города был счастлив, жил в достатке и благополучии. Пусть у каждого будет своя прекрасная история, которая произошла на улочках любимого города. Мы — это наш город!

Сухум - это место, которое для каждого из нас значит что-то важное, кто-то здесь родился и провел счастливые годы детства, кто-то − встретил свою первую любовь, кто-кто − добился своей первой победы, кто-то − осуществил свою первую заветную мечту. Друзья, я всех поздравляю с Днем нашего города и хочу пожелать мирного неба нам всем над головой, светлого блага, добра, взаимоуважения и, конечно, развития.

С праздником, столица!

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