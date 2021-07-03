АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ЖИТЕЛЕЙ СУХУМА С ДНЕМ ГОРОДА
Сухум. 3 июля 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил сухумчан с Днем города. В поздравлении и говорится:
Дорогие жители столицы!
Сердечно поздравляю вас с праздником – с Днём города!
Многовековая история нашей страны, её государственность неразрывно связаны с городом Сухумом. И мы, граждане Абхазии, остро чувствуем это единство, ценим и любим нашу родную столицу. Жители Сухума своим трудом, знаниями, талантом, напористостью не раз доказали, что способны решать самые сложные задачи.
Сухум - это место, которое для каждого из нас значит что-то важное, кто-то здесь родился и провел счастливые годы детства, кто-то − встретил свою первую любовь, кто-кто − добился своей первой победы, кто-то − осуществил свою первую заветную мечту. Друзья, я всех поздравляю с Днем нашего города и хочу пожелать мирного неба нам всем над головой, светлого блага, добра, взаимоуважения и, конечно, развития.
С праздником, столица!