АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ЖИТЕЛЕЙ СУХУМА С ДНЕМ ГОРОДА

Сухум. 3 июля 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил сухумчан с Днем города. В поздравлении и говорится:



Дорогие жители столицы!



Сердечно поздравляю вас с праздником – с Днём города!



Многовековая история нашей страны, её государственность неразрывно связаны с городом Сухумом. И мы, граждане Абхазии, остро чувствуем это единство, ценим и любим нашу родную столицу. Жители Сухума своим трудом, знаниями, талантом, напористостью не раз доказали, что способны решать самые сложные задачи.



