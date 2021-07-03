АВТОПАРК МВД АБХАЗИИ ПОПОЛНЕН СОВРЕМЕННЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ

Сухум. 3 июля 2021. Абхазия-Информ..Автопарк министерства внутренних дел РА обновился 10 новыми автомобилями, которые были приобретены в рамках договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией «О союзничестве и стратегическом партнерстве», согласно пункту поэтапного повышения материально-технического обеспечения органов внутренних дел РА, денежного довольствия и социальных гарантий работников органов внутренних дел Абхазии.