ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 175 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 3 июля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 486 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 175 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 98 человек. В тяжелом состоянии 33 человека, состояние здоровья 33 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 25, в Гагрской ЦРБ – 29, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.
В Гагрской ЦРБ 3 июня скончался пациент 62 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 17818 человек. Зарегистрировано 251 летальный случай. Выздоровели 15540 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.