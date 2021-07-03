ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 175 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 3 июля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 486 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 175 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 98 человек. В тяжелом состоянии 33 человека, состояние здоровья 33 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 25, в Гагрской ЦРБ – 29, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.