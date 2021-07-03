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Абхазия Информ

ТПП АБХАЗИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В КУРСКОЙ КОРЕНСКОЙ ЯРМАРКЕ

Новости Суббота, 03 июля 2021 23:33
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ТПП АБХАЗИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В КУРСКОЙ КОРЕНСКОЙ ЯРМАРКЕ

Сухум. 3 июля 2021. Абхазия-Информ. По приглашению Союза  «Курская Торгово-промышленная палата» делегация ТПП Абхазии во главе с президентом палаты Тамилой Мерцхулава приняла участие в XX юбилейной межрегиональной универсальной оптово-розничной ярмарке «Курская Коренская ярмарка – 2021».

В рамках Соглашения о партнерских отношениях между городами и соглашения о сотрудничестве между Курской Торгово-промышленной палатой и ТПП Абхазии, Торгово-промышленная палата РА на протяжении многих лет является участником ярмарки, и уже в шестой раз представляет на этом мероприятии нашу республику.

ТПП привезла на ярмарку продукцию абхазских производителей:  обществ с ограниченной ответственностью - «Вина и Воды Абхазии», «Дурипшская винодельня», «Шато Абхаз», «Аргун Иашта», «Абхазпродукт», «Абхазские сады», Пивоваренный завод «Сухумский», «Минеральные воды Абхазии», МУП «Анхара», ТД «Рубин» РУП «Абхазмёд», индивидуальных предпринимателей -  К. Квициния, Э. Шохина («Дары Абхазии»), Р. Джинал и М. Жиба.

На абхазском стенде так же была представлена различная сувенирная и печатная продукция ТПП, и недавно презентованный каталог предприятий Абхазии 2021.
  
Сегодня абхазский павильон посетили губернаторы Курской и Белгородской областей Роман Старовойт и Вячеслав Гладков.

Тамила Мерцхулава поблагодарила Романа Старавойта за приглашение и тёплый приём оказываемый абхазской делегации. 

«Взаимоотношения Республики Абхазия с Курской областью имеют многолетнюю историю. Курскую область не раз официально посещали правительственные делегации, предприниматели, деятели культуры и искусства. Это дружба, проверенная годами и подкрепленная делами, которые будут, безусловно, преумножаться на благо нашего общего развития, и будут способствовать развитию межнационального общения, международных отношений с народом Абхазии, расширению дружественных связей в торгово-экономической, культурной, социальной сферах», – подчеркнула президент ТПП.

Она отдельно отметила общность позиций обеих сторон.

«У нас много общего, нас многое связывает, в том числе память о великом сражении Великой Отечественной войны на Курской дуге, в котором вместе с представителями других национальностей принимали участие и абхазы», – сказала Тамила Мерцхулава.

Она преподнесла Роману Старавойту памятный подарок – выпущенную Национальным банком Абхазии монету «75 лет Победе Великой Отечественной войне».

Затем президент ТПП приняла участие во встрече и обеде организованном губернатором Курской области с главами делегаций регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья - участников ярмарки.


***
Курская Коренская ярмарка ежегодно собирает представителей из более 30 регионов Российской Федерации, порядка 25 стран ближнего и дальнего зарубежья, около полутора тысяч российских и иностранных компаний.

Коренская ярмарка – это уникальная и удобная платформа для наглядной демонстрации возможностей предприятий, а также площадка для диалога власти и бизнеса.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Суббота, 03 июля 2021 23:42

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