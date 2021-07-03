ТПП АБХАЗИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В КУРСКОЙ КОРЕНСКОЙ ЯРМАРКЕ

Сухум. 3 июля 2021. Абхазия-Информ. По приглашению Союза «Курская Торгово-промышленная палата» делегация ТПП Абхазии во главе с президентом палаты Тамилой Мерцхулава приняла участие в XX юбилейной межрегиональной универсальной оптово-розничной ярмарке «Курская Коренская ярмарка – 2021».



В рамках Соглашения о партнерских отношениях между городами и соглашения о сотрудничестве между Курской Торгово-промышленной палатой и ТПП Абхазии, Торгово-промышленная палата РА на протяжении многих лет является участником ярмарки, и уже в шестой раз представляет на этом мероприятии нашу республику.



