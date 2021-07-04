УКАЗЫ О ПРИСВОЕНИИ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ "ЗАСЛУЖЕННЫЙ СПАСАТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ"
Сухум. 4 июня 2021. Абхазия-Информ. Указом президента Аслана Бжания, за заслуги в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный спасатель Республики Абхазия» присвоено Квициния Леве Константиновичу, министру по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия.
Указом главы государства, за личные заслуги в ликвидации чрезвычайных ситуаций, многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный спасатель Республики Абхазия» присвоено:
Данеляну Сурену Ашотовичу – заместителю начальника пожарно-спасательного отряда по охране г. Сухум и Сухумского района Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия;
Псардия Гураму Шаликовичу – бывшему заместителю начальника Управления государственного противопожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия.