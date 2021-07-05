НА АБХАЗИЮ ОБРУШИЛСЯ УРАГАН

Сухум. 5 июля 2021. Абхазия-Информ. Накануне на часть Абхазии обрушился сильнейший ураган. В Сухуме стихия снесла крышу гостиницы, повредила кровли многих домов и повалила более 50 деревьев, оборвала троллейбусные провода и линии электропередач, во многих зданиях выбиты стекла. Нанес урон ураган и Новому Афону – здесь так же упало немало деревьев.

Создан оперативный штаб по ликвидации последствий урагана в столице. Его возглавил мэр Сухума Беслан Эшба. Ведутся работы по открытию транспортных магистралей республиканского значения.