НА АБХАЗИЮ ОБРУШИЛСЯ УРАГАН
Сухум. 5 июля 2021. Абхазия-Информ. Накануне на часть Абхазии обрушился сильнейший ураган. В Сухуме стихия снесла крышу гостиницы, повредила кровли многих домов и повалила более 50 деревьев, оборвала троллейбусные провода и линии электропередач, во многих зданиях выбиты стекла. Нанес урон ураган и Новому Афону – здесь так же упало немало деревьев.
Создан оперативный штаб по ликвидации последствий урагана в столице. Его возглавил мэр Сухума Беслан Эшба. Ведутся работы по открытию транспортных магистралей республиканского значения.
Сухум и западная часть республики, где находятся основные курорты, были обесточены. Из-за шквалистого ветра овреждена высоковольтная линия электропередач в селе Шешелети Гальского района.
Всю ночь сотрудники МЧС ликвидировали последствия урагана – пилили и вывозили упавшие деревья, расчищали дороги.
По данным МЧС Абхазии, в результате шквалистого ветра никто не пострадал. В ликвидации последствий стихии задействовано более 50 сотрудников министерства.
Несмотря на дождь ночью велись и ремонтные работы по восстановлению электроснабжения. Все аварийные бригады находились на местах аварий.
К 9 утра часть столицы получила свет, в остальных районах работы продолжаются.
Совместно с городскими службами и сотрудниками Министерства чрезвычайных ситуаций, помощь в ликвидации урагана последствий в столице оказывают военнослужащие МО Абхазии.