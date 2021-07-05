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Абхазия Информ

НА АБХАЗИЮ ОБРУШИЛСЯ УРАГАН

Новости Понедельник, 05 июля 2021 10:51
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НА АБХАЗИЮ ОБРУШИЛСЯ УРАГАН

Сухум. 5 июля 2021. Абхазия-Информ. Накануне на часть Абхазии обрушился сильнейший ураган. В Сухуме стихия снесла крышу гостиницы, повредила кровли многих домов и повалила более 50 деревьев, оборвала троллейбусные провода и линии электропередач, во многих зданиях выбиты стекла. Нанес урон ураган и Новому Афону – здесь так же упало немало деревьев.

Создан оперативный штаб по ликвидации последствий урагана в столице. Его возглавил мэр Сухума Беслан Эшба. Ведутся работы по открытию транспортных магистралей республиканского значения.

Сухум и западная часть республики, где находятся основные курорты, были обесточены. Из-за шквалистого ветра овреждена высоковольтная линия электропередач в селе Шешелети Гальского района.

Всю ночь сотрудники МЧС ликвидировали последствия урагана – пилили и вывозили упавшие деревья, расчищали дороги.

По данным МЧС Абхазии, в результате шквалистого ветра никто не пострадал. В ликвидации последствий стихии задействовано более 50 сотрудников министерства.

Несмотря на дождь ночью велись и ремонтные работы по восстановлению электроснабжения. Все аварийные бригады находились на местах аварий.

К 9 утра часть столицы получила свет, в остальных районах работы продолжаются.

Совместно с городскими службами и сотрудниками Министерства чрезвычайных ситуаций, помощь в ликвидации урагана последствий в столице оказывают военнослужащие МО Абхазии.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 05 июля 2021 10:58

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