ДВА ЧЕЛОВЕКА УТОНУЛО В ТЕЧЕНИЕ СУТОК

Сухум. 5 июля 2021. Абхазия-Информ. Гражданин России Павел Домков, 1979 года рождения, житель Саратова, утонул 4 июля в акватории Гагры. По словам очевидцев, погибший купался в море при 3-х метровых волнах. Трагедия произошла в 22 часа.

Сегодня, 5 июля там же, в Гагре, едва не утонула Марина Кочеткова, российская туристка. ЧП произошло в 8 часов утра. По счастливой случайности, ее вынесло волной к берегу и девушку удалось вытащить из воды.

В 8:42 в МЧС поступил сигнал о том, что гражданин республики Батал Отырба упал с моста в реку в селе Аацы Гудаутского района. Спасти его не удалось.