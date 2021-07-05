АСЛАН БЖАНИЯ И БЕСЛАН ЭШБА ПРОИНСПЕКТИРОВАЛИ УЛИЦЫ СТОЛИЦЫ
Сухум. 5 июля 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания и глава Администрации Сухума Беслан Эшба провели инспекционную поездку по улицам столицы. Они осмотрели последствия стихии в Синопе, на улице Воронова и улице Дзидзария.
Беслан Эшба доложил главе государства предварительную информацию о положении дел в столице, и сообщил, что во второй половине дня представит подробную информацию о повреждениях и ущербе.
Президент пообщался с электриками в местах ремонтных работ. Те сообщили ему, что электричество в столице будет восстановлено в течение дня.
По итогам инспекции Аслан Бжания прокомментировал ситуацию журналистам.
«Мы, конечно, в краткие сроки изыщем средства для того, чтобы ликвидировать последствия стихийного бедствия. Руководство города предпринимает максимум усилий для ликвидации последствий урагана. Бригады работали вчера допоздна и сегодня приступили к работе с раннего утра. Не хочу кого-то перехвалить, но все службы работают на пределе возможностей. Я же посчитал необходимым самому проехать по городу и посмотреть, как ведутся работы и уже имею представление о ситуации в столице. Сегодня главы районных администраций также представят подробную информацию о ситуации на местах, и мы примем необходимые решения», – сказал Бжания.
Об этом сообщает сайт президента Абхазии.