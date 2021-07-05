АСЛАН БЖАНИЯ И БЕСЛАН ЭШБА ПРОИНСПЕКТИРОВАЛИ УЛИЦЫ СТОЛИЦЫ

Сухум. 5 июля 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания и глава Администрации Сухума Беслан Эшба провели инспекционную поездку по улицам столицы. Они осмотрели последствия стихии в Синопе, на улице Воронова и улице Дзидзария.

Беслан Эшба доложил главе государства предварительную информацию о положении дел в столице, и сообщил, что во второй половине дня представит подробную информацию о повреждениях и ущербе.