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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ И БЕСЛАН ЭШБА ПРОИНСПЕКТИРОВАЛИ УЛИЦЫ СТОЛИЦЫ

Новости Понедельник, 05 июля 2021 17:04
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АСЛАН БЖАНИЯ И БЕСЛАН ЭШБА ПРОИНСПЕКТИРОВАЛИ УЛИЦЫ СТОЛИЦЫ

Сухум. 5 июля 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания и глава Администрации Сухума Беслан Эшба провели инспекционную поездку по улицам столицы. Они осмотрели последствия стихии в Синопе, на улице Воронова и улице Дзидзария.

Беслан Эшба доложил главе государства предварительную информацию о положении дел в столице, и сообщил, что во  второй половине дня представит подробную информацию о повреждениях и ущербе.

Президент пообщался с электриками в местах ремонтных работ. Те сообщили ему, что электричество в столице будет восстановлено в течение дня.

По итогам инспекции Аслан Бжания прокомментировал ситуацию журналистам. 

«Мы, конечно, в краткие сроки изыщем средства для того, чтобы ликвидировать последствия стихийного бедствия. Руководство города предпринимает максимум усилий для ликвидации последствий урагана. Бригады работали вчера допоздна и сегодня приступили к работе с  раннего  утра. Не хочу кого-то перехвалить, но все службы работают на пределе возможностей. Я же посчитал необходимым  самому проехать по городу и посмотреть, как ведутся работы и уже имею представление о ситуации в столице.  Сегодня главы районных администраций также представят подробную информацию о ситуации на местах, и мы примем необходимые решения», – сказал Бжания.

Об этом сообщает сайт президента Абхазии.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 05 июля 2021 17:11

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