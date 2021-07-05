В НАЦИОНАЛЬНОМ ОНКОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Сухум. 5 июля 2021. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба назначил исполняющего обязанности главного врача онкологического центра Гамгия Нарта Валерьиевича.
Сегодня он представил коллективу нового руководителя.
«Коллеги, пока идут следственные мероприятия Нарт Валерьиевич будет исполнять обязанности руководителя онкоцентра. Прошу строго следовать его рекомендациям и инструкциям», - сказал министр.
В свою очередь Гамгия поблагодарил министра за оказанное доверие.
«Коллектив хороший сплоченный, многих я знаю лично. Я думаю мы выполним все поставленные задачи, это прозрачность и доступность лечения, а также повышение качества оказания онкологической помощи», - сказал Гамгия.
5 июля приказом министра здравоохранения, главврач национального онкологического центра Лев Аргун был отстранен от занимаемой должности на период проведения следственных мероприятий, связанных с возбуждённым в отношении него уголовным делом.
28 июня было возбуждено уголовное дело в отношении главврача онкоцентра Льва Аргун, заведующей дневным стационаром Нелли Лагвилава и старшей медсестры отделения химиотерапии Ларисы Квеквескири. Им вменяется хищение чужого имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере путем присвоения.
30 июня Сухумский городской суд избрал в отношении главного врача Национального онкологического центра Льва Аргун меру пресечения в виде домашнего ареста.
Об этом сообщает сайт Минздрава РА.