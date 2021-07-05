 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ
мая 25 2021

ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ

В этом году из-за пандемии коронавируса мы не надеялись, что курортный сезон начнется. Но он…
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
мая 11 2021
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ
апреля 20 2021
СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ

В мире

СТАТЬЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА «БЫТЬ ОТКРЫТЫМИ, НЕСМОТРЯ НА ПРОШЛОЕ»
июня 22 2021

СТАТЬЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА «БЫТЬ ОТКРЫТЫМИ, НЕСМОТРЯ НА ПРОШЛОЕ»

Статья Президента России опубликована в немецкой еженедельной газете Die Zeit и приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной…
АРМЕНИЯ СОГЛАСИЛАСЬ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НАИМЕНОВАНИЯ «КОНЬЯК» В ОБМЕН НА 3 МЛН ЕВРО ОТ ЕС
июня 11 2021
АРМЕНИЯ СОГЛАСИЛАСЬ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НАИМЕНОВАНИЯ «КОНЬЯК» В ОБМЕН НА 3 МЛН ЕВРО ОТ ЕС
КОРОНАВИРУС – ТАБЛИЦА ПО СТРАНАМ МИРА НА 9 ИЮНЯ. АБХАЗИЯ НА 82 МЕСТЕ
июня 09 2021
КОРОНАВИРУС – ТАБЛИЦА ПО СТРАНАМ МИРА НА 9 ИЮНЯ. АБХАЗИЯ НА 82 МЕСТЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Февраль 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В НАЦИОНАЛЬНОМ ОНКОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

Новости Понедельник, 05 июля 2021 17:22
Оцените материал
(0 голосов)
В НАЦИОНАЛЬНОМ ОНКОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

Сухум. 5 июля 2021. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба назначил исполняющего обязанности главного врача онкологического центра Гамгия Нарта Валерьиевича.

Сегодня он представил коллективу нового руководителя.

«Коллеги, пока идут следственные мероприятия Нарт Валерьиевич будет исполнять обязанности руководителя онкоцентра. Прошу строго следовать его рекомендациям и инструкциям», - сказал министр.

В свою очередь Гамгия поблагодарил министра за оказанное доверие.

«Коллектив хороший сплоченный, многих я знаю лично. Я думаю мы выполним все поставленные задачи, это прозрачность и доступность лечения, а также повышение качества оказания онкологической помощи», - сказал Гамгия.  

5 июля приказом министра здравоохранения, главврач национального онкологического центра Лев Аргун был отстранен от занимаемой должности на период проведения следственных мероприятий, связанных с возбуждённым в отношении него уголовным делом.

28 июня было возбуждено уголовное дело в отношении главврача онкоцентра Льва Аргун, заведующей дневным стационаром Нелли Лагвилава и старшей медсестры отделения химиотерапии Ларисы Квеквескири. Им вменяется хищение чужого имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере путем присвоения.

30 июня Сухумский городской суд избрал в отношении главного врача Национального онкологического центра Льва Аргун меру пресечения в виде домашнего ареста.

Об этом сообщает сайт Минздрава РА.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 05 июля 2021 17:27

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ОЧАМЧЫРСКОЙ ЦРБ ВВЕЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ КИСЛОРОДНУЮ СТАНЦИЮ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.