В НАЦИОНАЛЬНОМ ОНКОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

«Коллектив хороший сплоченный, многих я знаю лично. Я думаю мы выполним все поставленные задачи, это прозрачность и доступность лечения, а также повышение качества оказания онкологической помощи», - сказал Гамгия.

В свою очередь Гамгия поблагодарил министра за оказанное доверие.

«Коллеги, пока идут следственные мероприятия Нарт Валерьиевич будет исполнять обязанности руководителя онкоцентра. Прошу строго следовать его рекомендациям и инструкциям», - сказал министр.

Сегодня он представил коллективу нового руководителя.

5 июля приказом министра здравоохранения, главврач национального онкологического центра Лев Аргун был отстранен от занимаемой должности на период проведения следственных мероприятий, связанных с возбуждённым в отношении него уголовным делом.

28 июня было возбуждено уголовное дело в отношении главврача онкоцентра Льва Аргун, заведующей дневным стационаром Нелли Лагвилава и старшей медсестры отделения химиотерапии Ларисы Квеквескири. Им вменяется хищение чужого имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере путем присвоения.

30 июня Сухумский городской суд избрал в отношении главного врача Национального онкологического центра Льва Аргун меру пресечения в виде домашнего ареста.

Об этом сообщает сайт Минздрава РА.