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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИИ

Новости Понедельник, 05 июля 2021 22:06
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ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИИ

Сухум. 5 июля 2021. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел совещание по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия, произошедшего 4 июля. В совещании приняли участие вице-президент Бадра Гунба премьер-министр Александр Анкваб, министры  и главы администраций городов и районов, руководство «Черноморэнерго», МЧС, «Абхазавтодор».

«Внезапно обрушившаяся стихия нанесла существенный ущерб экономике нашей страны. Я хотел бы узнать у вас о  предварительной оценке ущерба,  нанесенного ураганом и последовавшими ливневыми дождями», - сказал президент.

Главы администраций городов и районов проинформировали о ситуации на местах.

Замглавы администрации Гагрского района Алхас Барциц сообщил, о гибели одного туриста во время шторма на море. В результате разбушевавшейся стихии в Гагре повреждены две крыши многоэтажных домов,  сгорело три трансформаторных подстанции, упало шесть деревьев, пострадала  одна машина. В подвалах ряда многоквартирных домов поднялась вода. Коммунальные службы откачивают воду помпами. Все расходы по ликвидации последствий в районе администрация возьмет на себя, сказал Барциц.  

Глава Гудаутского района Баграт Боджгуа проинформировал руководство страны о повреждении  46 домовладений.  Электрики продолжают ремонтные работы, так как район частично обесточен.

47 домов пострадало в столице республики, на четырех зданиях ураган основательно снес крыши. Такие данные представил мэр Сухума Беслан Эшба.
Он охарактеризовал ситуацию как сложную.

«Городских сил не хватает. Нам помогают МЧС и Минобороны», – сказал столичный градоначальник.

Главы Администраций Галского, Ткуарчальского, Очамчырского, Гульрипшского районов доложили сложившуюся ситуацию на местах. Здесь ситуация, по их словам, не столь критична.

Что касается Нового Афона, то по словам главы Администрации Нового  Афона Темура Отырба, ураган  сорвал кровли с девяти частных домовладений, трех гостиничных и с  одного торгового  объектов. Пострадала трансформаторная подстанция. Также подтоплены два гостиничных объекта и два объекта общественного питания. Около 50 деревьев повалено ветром.
  
«Вчерашний день показал, что главы администраций на местах смогли организовать  работу по преодолению последствий стихии. Сейчас остается одно, о чем никто из них  не сказал, это то, что на все районы ложится очень тяжелая финансовая нагрузка.  95 частных домовладений и 57 высотных домов пострадали», - сообщил на совещании премьер-министр Александр Анкваб.

Он отметил, что по информации, предоставленной главами Администраций городов и районов будет составлена сводная ведомость.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 05 июля 2021 22:08

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