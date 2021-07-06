ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 181-го ЧЕЛОВЕКА
Сухум. 6 июня 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 545 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 181 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 107 человек. В тяжелом состоянии 33 человека, состояние здоровья 34 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 26, в Гагрской ЦРБ – 35, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.
В Гудаутской ЦРБ 4 и 5 июля скончались три женщины 72, 73 и 82 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 17999 человек. Зарегистрировано 254 летальных случая. Выздоровели 15573 человека.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения
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