ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 181-го ЧЕЛОВЕКА

Сухум. 6 июня 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 545 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 181 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 107 человек. В тяжелом состоянии 33 человека, состояние здоровья 34 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 26, в Гагрской ЦРБ – 35, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.