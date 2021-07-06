РОСАВИАЦИЯ С 12 ИЮЛЯ РАЗРЕШИЛА ЛЕТАТЬ В ТУРЦИЮ ЕЩЕ ИЗ 13 РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. С 12 июля летать в Турцию можно будет еще из 13 российских городов, сообщили в Росавиации.

Такое решение принял Оперативный штаб по коронавирусной инфекции.

Рейсы можно будет совершать из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.