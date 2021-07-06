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Абхазия Информ

РОСАВИАЦИЯ С 12 ИЮЛЯ РАЗРЕШИЛА ЛЕТАТЬ В ТУРЦИЮ ЕЩЕ ИЗ 13 РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ

Новости Вторник, 06 июля 2021 11:02
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РОСАВИАЦИЯ С 12 ИЮЛЯ РАЗРЕШИЛА ЛЕТАТЬ В ТУРЦИЮ ЕЩЕ ИЗ 13 РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. С 12 июля летать в Турцию можно будет еще из 13 российских городов, сообщили в Росавиации.

Такое решение принял Оперативный штаб по коронавирусной инфекции.

Рейсы можно будет совершать из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.

Таким образом полеты в Турцию будет возможны из 45 российских международных аэропортов.

Также с 12 июля можно будет летать в Измир. Сейчас открыты рейсы в Стамбул, Анкару, Анталью, Даламан и Бодрум.

Полеты в Турцию были приостановлены с 15 апреля по 22 июня из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в этой стране. Решение о возобновлении авиасообщения приняли по итогам визита российских специалистов и оценки ситуации с коронавирусом.

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