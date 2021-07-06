МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПОСЕТИЛ ГУДАУТСКИЙ КОВИДНЫЙ ГОСПИТАЛЬ
Сухум. 6 июня 2021. Абхазия-Информ. На сегодняшний день в Гудаутском ковидном госпитале не требуется открытие дополнительных отделений, так как медучреждение пока справляется.
Эдуард Бутба обсудил с руководством больницы возможность усиления мощностей учреждения в связи с ростом числа больных Covid-19.
«При необходимости на месте будут открыты дополнительные отделения, также туда направят дополнительные бригады медиков», - сообщил глава Минздрава. Эдуард Бутба осмотрел кабинет временно нефункционирующего компьютерного томографа.
Министра проинформировали, что по техническим причинам аппарат пока не получается ввести в эксплуатацию. Однако уже в ближайшие дни в медучреждении ожидают приезда квалифицированных специалистов, которые проведут все необходимые работы и запустят КТ.
Об этом сообщает сайт Минздрава.
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