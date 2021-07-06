МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПОСЕТИЛ ГУДАУТСКИЙ КОВИДНЫЙ ГОСПИТАЛЬ

Сухум. 6 июня 2021. Абхазия-Информ. На сегодняшний день в Гудаутском ковидном госпитале не требуется открытие дополнительных отделений, так как медучреждение пока справляется.

Эдуард Бутба обсудил с руководством больницы возможность усиления мощностей учреждения в связи с ростом числа больных Covid-19.