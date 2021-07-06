ОКОЛО СТА СОТРУДНИКОВ МЧС АБХАЗИИ БЫЛИ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ В ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИИ
Новости Вторник, 06 июля 2021 12:11
Сухум. 6 июня 2021. Абхазия-Информ. С утра 4 июля сотрудники МЧС Абхазии были подняты по тревоге и переброшены на устранение последствий сильного ветра. Было задействовано около ста человек личного состава спасательного ведомства. К вечеру 4 июля основные автотрассы были расчищены.
С утра 5 июля, спасатели продолжили работы по расчистке дорог от упавших накануне деревьев. Работы велись также в Сухумском обезьяньем питомнике.
В ряде районов работы продолжаются и сегодня.
Об этом сообщает сайт МЧС Абхазии.
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