ОКОЛО СТА СОТРУДНИКОВ МЧС АБХАЗИИ БЫЛИ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ В ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИИ

Сухум. 6 июня 2021. Абхазия-Информ. С утра 4 июля сотрудники МЧС Абхазии были подняты по тревоге и переброшены на устранение последствий сильного ветра. Было задействовано около ста человек личного состава спасательного ведомства. К вечеру 4 июля основные автотрассы были расчищены.

С утра 5 июля, спасатели продолжили работы по расчистке дорог от упавших накануне деревьев. Работы велись также в Сухумском обезьяньем питомнике.

В ряде районов работы продолжаются и сегодня.

Об этом сообщает сайт МЧС Абхазии.