СИЛЬНЫЙ ШТОРМ В АКВАТОРИИ ГАГРЫ ВНОВЬ СТАЛ ПРИЧИНОЙ ТРАГЕДИИ НА ВОДЕ

Сухум. 6 июня 2021. Абхазия-Информ. 5 июля в 17 часов 45 минут поступило сообщение о том, что утонул житель Пятигорска, Ростислав Петров, 2000 года рождения. Еще одного туриста, пытавшегося спасти Петрова, едва удалось вытащить живым из моря.

А двумя часами ранее, в 15 часов 27 минут, удалось спасти купавшихся в штормовом море ярославца, Евгения Третьякова,1981 года рождения, и Фарида Ахметова из Набережных Челны, 1996 года рождения.

МЧС Абхазии настоятельно просит граждан республики и гостей Абхазии быть крайне осторожными, находясь на берегу штормящего моря и ни в коем случае не предпринимать крайне рискованных и опасных попыток купаться в шторм.