«Пока мы не можем оценить нанесенный ущерб. Это отдельная работа, которая также должна проводиться параллельно. В первую очередь нам надо выявить те объекты, особенно жилого комплекса, где ураган нанес ущерб» - сказал Беслан Эшба. Начальники домоуправлений доложили о ситуации с пострадавшими от стихии крышами домов. По их информации, на сегодняшний день известно, что 47 многоэтажных домов, частично или полностью, остались без кровли. Четыре бригады «Горстройпроекта» Администрации Сухума ведут работы по адресам. В некоторых домах уже сегодня будут устранены проблемы с кровлей. Формируется еще одна бригада «Горстройпроекта».

Сухум. 6 июня 2021. Абхазия-Информ. Мэр Сухума провел совещание оперативного штаба по ликвидации последствий стихийного бедствия, обрушившегося на столицу Абхазии 4 июля. Беслан Эшба подчеркнул, что накануне службы оперативно расчистили дороги столицы там, где движение было перекрыто упавшими во время урагана деревьями. Мэр обратил особое внимание, что нужно в кратчайшие сроки провести необходимые работы по жилым многоэтажным домам, где ураганом снесло крышу.

Мэр поручил по каждому пострадавшему дому подготовить дефектный акт. Все медицинские учреждения в городе работают в штатном режиме, доложил заместитель главы Администрации Сухума Астамур Ашуба. Что касается школ и детских садов, они пострадали частично – 10 школ и 9 детских садов.

Заместитель главы Администрации Леон Кварчия проинформировал, что по выпечке хлеба в городе нет перебоев. Некоторые пекарни не работают из-за отключения электроэнергии, но остальные могут удовлетворить потребности населения в хлебобулочных изделиях.

Начальник СУЭС Тимур Джинджолия проинформировал о ситуации с энергоснабжением города. Он отметил, что около 90 процентов населения Сухума получит свет уже к концу дня. Самые большие повреждения линии электропередач произошли в районе Маяка.

Директор Департамента по управлению транспортом и организации движения Темур Абгадж проинформировал, что троллейбусные линии сильно пострадали, особенно на Маяке и по Кодорскому шоссе. В связи с этим троллейбусное движение по городу может возобновиться не раньше, чем через 20 дней. Только по Кодорскому шоссе повреждено 28 столбов, также от упавших деревьев сильно повреждены провода и перетяжки.

В работе штаба принимал участие председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава. Он сказал, что специалисты уже промониторили ситуацию и по ходу работ будут выявляться деревья, которые можно спасти. Беслан Эшба отметил, что без заключений экологов ни одно накренившееся в результате урагана дерево трогать не будут.

Савелий Читанава отметил, что в городской черте, во избежание форс-мажорных ситуаций, нужно своевременно подвергать деревья обрезке. Там, где были сделаны обрезки, ни одно дерево не пострадало.

«В городской черте, планомерно, как и занимается коммунальное управление города – правильно и профессионально оно делает обрезку. Надо подвергать все деревья обязательной обрезке, разгружать саму крону, снижать парусность этих деревьев и тогда, в случае таких форс-мажорных ситуаций, они не будут подвергать опасности никого», - сказал эколог.

По его словам, все декоративные растения, которые высажены в парках и скверах города, все интродуценты, завезенные из других стран. У себя на родине они произрастают в лесу, т. е., это обычные лесные насаждения в своих странах, а у нас они выполняют декоративные функции. Климат нашего региона подошел к произрастанию этих растений, и они разрослись. При этом надо обязательно вести уход за этими растениями в виде сокращения парусности, проводить обрезки в необходимое время. Но, к сожалению, общественность, как только начинается обрезка деревьев, начинает кампанию против этого – облик города портится и т.п.

«Нет, облик как раз не портится, после обрезки они эстетичнее будут выглядеть» - добавил Савелий Читанава.

Мэр Сухума призвал все службы города работать синхронно, оперативно реагировать на ситуацию.

Об этом сообщает сайт столицы.