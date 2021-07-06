МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЕРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «OPERA VIVA»

Сухум. 6 июня 2021. Абхазия-Информ. 9 июля в 18:30 на площади перед Абхазским государственным драматическим театром им.С.Чанба состоится концерт «Opera Viva». В этом году фестиваль посвящен великому Дж. Россини.

В программе фестиваля принимают участие музыканты из Абхазии и России:

– Государственный камерный оркестр Республики Абхазия (художественный руководитель и главный дирижер народный артист Республики Абхазия Давид Терзян);