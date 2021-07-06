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Абхазия Информ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЕРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «OPERA VIVA»

Новости Вторник, 06 июля 2021 14:22
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЕРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «OPERA VIVA»

Сухум. 6 июня 2021. Абхазия-Информ. 9 июля в 18:30 на площади перед Абхазским государственным драматическим театром им.С.Чанба состоится концерт «Opera Viva». В этом году фестиваль посвящен великому Дж. Россини.

В программе фестиваля принимают участие музыканты из Абхазии и России:         

–  Государственный камерный оркестр Республики Абхазия (художественный руководитель и главный дирижер народный артист Республики Абхазия Давид Терзян); 

–  Государственная хоровая капелла Республики Абхазия (художественный руководитель и главный дирижер народная артистка Республики Абхазия Нора Аджинджал);

– Государственный симфонический оркестр Республики Адыгея (художественный руководитель заслуженный артист Российской Федерации, заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики Петр Темирканов, главный дирижер заслуженный артист Республики Адыгея Аркадий Хуснияров);

– солисты Государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова (художественный руководитель и главный дирижер заслуженный артист Российской Федерации, заслуженный артист Республики Абхазия Анатолий Судаков).

А также солисты:

Нана Черкезия – лауреат международных конкурсов, солистка Государственного Камерного оркестра Республики Абхазия, солистка Абхазской государственной филармонии им. Р. Д. Гумба;

Алхас Ферзба – лауреат международных конкурсов, солист оперного театра Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, солист Абхазской государственной филармонии им. Р. Д. Гумба;

Екатерина Богачева – лауреат международных конкурсов, солистка Волгоградского государственного театра «Царицынская опера»;

Юлия Почкалова – лауреат международных конкурсов, солистка Волгоградского государственного театра «Царицынская опера»;

Юрий Ростоцкий – лауреат международных конкурсов, солист Государственной телерадиокомпании «Культура»;

Владимир Казаков – лауреат международных конкурсов, солист Михайловского театра и театра «Санкт-Петербургъ Опера».

Проект реализован при поддержке Министерства культуры Республики Абхазия.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 06 июля 2021 14:24

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