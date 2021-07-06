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Абхазия Информ

КОГДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ГЛУПОСТИ НЕТ ПРЕДЕЛА

Новости Вторник, 06 июля 2021 15:40
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КОГДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ГЛУПОСТИ НЕТ ПРЕДЕЛА

Сухум. 6 июля 2021. Абхазия-Информ. Очередная трагедия произошла 6 июля в акватории Гагрского района. В 10 часов 55 минут в МЧС Абхазии поступило сообщение, что российскую туристку Тамару Молчанову из Санкт-Петербурга,1985 года рождения, и троих её детей – 2013, 2016 и 2018 годов рождения, унесло в море.

Женщина с детьми отдыхала в одном из домов отдыха Гагрского района. Персонал гостиницы категорически запретил ей купаться в штормящем море с высотой волн в 2 метра. Однако Молчанова направилась с детьми купаться на реку Бзыбь. Сильное течение реки стало уносить их всех в море.

Очевидцы трагедии позвонили МЧС. К месту происшествия были в экстренном порядке направлены спасатели и водолазы ГИМС МЧС РА.

До приезда спасателей местные жители и очевидцы совместными усилиями смогли выловить из течения реки одного из детей. А мать и двоих детей унесло в море. Двух остальных детей удалось спасти уже из моря. Однако один ребенок, 2018 года рождения, скончался в больнице.

Поиски матери, Тамары Молчановой, продолжаются.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Вторник, 06 июля 2021 15:48

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