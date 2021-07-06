МИНЗДРАВ РА: РЕКОМЕНДУЕМ НЕ БРАТЬСЯ КОММЕНТИРОВАТЬ ТО, В ЧЕМ НЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ

«В социальных сетях все чаще стали появляться интервью медицинских работников из коммерческого сектора, в которых они тиражируют информацию о трудностях лечения коронавирусной инфекции в государственных учреждениях, о невозможности получения медицинской помощи гостям Республики на бесплатной основе.

Министерство здравоохранения Республики Абхазия не вдаваясь в детали изложенного, особенно в части отсутствия хоть какой-либо конкретики, убедительно рекомендует врачам работающим в условиях привилегированных коммерческих клиник воздержаться от критики в адрес своих коллег из государственных медицинских учреждений, на протяжении полутора лет в круглосуточном режиме борющихся с коварной болезнью, и спасающих жизнь как граждан так и гостей Республики.

Для того, чтобы судить о происходящем в учреждениях здравоохранения государственного сектора, в первую очередь ковид-центрах, медицинским работникам коммерческой сферы необходимо хотя бы просто сходить туда на экскурсию, не говоря уж о том, чтобы провести там суточное дежурство.

Министерство здравоохранения Республики Абхазия так же рекомендовало бы не вмешивать в свои коммерческие транзакции государственные медучреждения. Это логично, что в коммерческих учреждениях предоставляют услуги, взимая за это оплату, однако, следует подчеркнуть, что под эти рыночные взаимоотношения подпадают как гости так и граждане нашей Республики.

Государственные медицинские учреждения делают все то же самое, с единственной разницей – не взимая за это никакой оплаты. Государство в меру своих возможностей одинаково безвозмездно оказывает помощь любому пациенту, вне зависимости от принадлежности к месту проживания и гражданству.

Мы понимаем, что специалистам сферы коммерческих медицинских услуг сложно воспринять безвозмездность предоставления услуг за счет государства. Но таковы факты. С самого начала пандемии Республика Абхазия проводит диагностику и лечение коронавирусной инфекции всех пациентов бесплатно.

Мы рекомендуем всем специалистам вне зависимости от форм собственности, начиная от тех, кто оказывает помощь, заканчивая теми, кто предоставляет услуги, не браться комментировать то, в чем не принимали участие.

Пресс-служба Минздрава Абхазии