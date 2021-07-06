ПОСОЛЬСТВО РОССИИ В АБХАЗИИ ПРИЗЫВАЕТ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ СОБЛЮДАТЬ БПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ

Сухум. 6 июля 2021. Абхазия-Информ. Посольство России вновь обращает внимание россиян, отдыхающих в Абхазии, на участившиеся случаи гибели соотечественников при купании в море и реках, особенно во время ураганного ветра и штормов.

В этой связи настоятельно призываем воздержаться от плавания во время неблагоприятных погодных условий, а также в местах, где купание строго запрещено.

Несоблюдение правил безопасности на воде влечет прямую угрозу жизни и здоровью людей. Будьте внимательны к себе и своим близким!