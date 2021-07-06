ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРЕВЫСИЛО 18 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
Сухум. 6 июля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 480 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 163 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 101 человек. В тяжелом состоянии 30 человек, состояние здоровья 41 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 14 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 26, в Гагрской ЦРБ – 37, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.
В Гудаутской ЦРБ 5 июля умерла женщин 65 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 18162 человека. Зарегистрировано 255 летальных случаев. Выздоровели 15601 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Последнее от Super User
- 80-ЛЕТНИЙ ЖИТЕЛЬ СЕЛА ЧЕРНИГОВКА НАЙДЕН
- ПОСОЛЬСТВО РОССИИ В АБХАЗИИ ПРИЗЫВАЕТ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ СОБЛЮДАТЬ БПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ
- МИНЗДРАВ РА: РЕКОМЕНДУЕМ НЕ БРАТЬСЯ КОММЕНТИРОВАТЬ ТО, В ЧЕМ НЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ
- КОГДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ГЛУПОСТИ НЕТ ПРЕДЕЛА
- МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЕРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «OPERA VIVA»