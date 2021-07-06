ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРЕВЫСИЛО 18 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Сухум. 6 июля 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 480 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 163 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 101 человек. В тяжелом состоянии 30 человек, состояние здоровья 41 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 14 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 26, в Гагрской ЦРБ – 37, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.