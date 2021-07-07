 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ
мая 25 2021

ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ

В этом году из-за пандемии коронавируса мы не надеялись, что курортный сезон начнется. Но он…
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
мая 11 2021
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ
апреля 20 2021
СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ

В мире

СТАТЬЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА «БЫТЬ ОТКРЫТЫМИ, НЕСМОТРЯ НА ПРОШЛОЕ»
июня 22 2021

СТАТЬЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА «БЫТЬ ОТКРЫТЫМИ, НЕСМОТРЯ НА ПРОШЛОЕ»

Статья Президента России опубликована в немецкой еженедельной газете Die Zeit и приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной…
АРМЕНИЯ СОГЛАСИЛАСЬ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НАИМЕНОВАНИЯ «КОНЬЯК» В ОБМЕН НА 3 МЛН ЕВРО ОТ ЕС
июня 11 2021
АРМЕНИЯ СОГЛАСИЛАСЬ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НАИМЕНОВАНИЯ «КОНЬЯК» В ОБМЕН НА 3 МЛН ЕВРО ОТ ЕС
КОРОНАВИРУС – ТАБЛИЦА ПО СТРАНАМ МИРА НА 9 ИЮНЯ. АБХАЗИЯ НА 82 МЕСТЕ
июня 09 2021
КОРОНАВИРУС – ТАБЛИЦА ПО СТРАНАМ МИРА НА 9 ИЮНЯ. АБХАЗИЯ НА 82 МЕСТЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НА МЕСТЕ ГДЕ УРАГАН ВЫРВАЛ ДЕРЕВЬЯ БУДУТ ВЫСАЖЕНЫ НОВЫЕ

Новости Среда, 07 июля 2021 15:33
Оцените материал
(0 голосов)
НА МЕСТЕ ГДЕ УРАГАН ВЫРВАЛ ДЕРЕВЬЯ БУДУТ ВЫСАЖЕНЫ НОВЫЕ

Сухум. 7 июля 2021. Абхъазия-Информ. Мэр Сухума Беслан Эшба провел очередное заседание оперативного штаба по ликвидации последствий стихийного бедствия. Начальники служб города доложили о текущей ситуации.

Мэр поинтересовался у представителя МЧС по охране города Сухум  обращениями граждан, у которых во время урагана пострадали машины.

На сегодняшний день сотрудники МЧС выезжали по четырем случаям повреждения автомобилей и еще четверо граждан обратились в МЧС, но не предоставили пока все необходимые документы. 

Мэр отметил, что справки должны быть составлены в ближайшее время, чтобы в дальнейшем пострадавшим можно было оказать помощь.

«Если обратятся позже, мы не сможем установить факт, что автомобиль поврежден в результате стихийного бедствия», - сказал Беслан Эшба.

Начальник СУЭС Тимур Джинджолия доложил, что завершаются работы по восстановлению энергоснабжения в районе Маяка. В этом районе также не работает троллейбусное сообщение из-за обрыва проводов. По Сухуму троллейбусы уже ходят по направлениям – «Новый район – Рынок» и «Старый посёлок – Рынок».

Начальники домоуправлений доложили о текущей ситуации по ремонту кровли домов. Мэр Сухума поручил в течение дня предоставить данные по площади кровель пострадавших многоэтажных домов. 

Астамур Ашуба проинформировал о ситуации по детским садам. По уточненным данным, пострадало 7 детских садов. Уже 7 июля они смогут принять детей, кроме детсада «Сказка». Для ликвидации последствий стихии в этом саду понадобится ещё один день.

По школам самая сложная ситуация в СШ №7. Одно крыло школы осталось без кровли. Что касается учреждений медицины, также пострадала крыша Республиканской детской больницы. Во многих детских садах упали деревья, которые давали тень в солнечную погоду.

Беслан Эшба отметил, что сажать деревья будут во всех местах, где они упали, но сначала надо устранить более сложные проблемы жизнеобеспечения города.

«В тех местах, где вырваны деревья, в обязательном порядке мы будем высаживать их, независимо от того, это детский сад, школы, проспекты или улицы.  Мы чуть позже этой задачей займемся. Поговорим со специалистами, в какой период лучше сажать. Все это восполним», - сказал  Беслан Эшба.

Директор МУ «Благоустройство» Саид Кур-ипа проинформировал, что уже завтра уберут все деревья, которые упали на строения или дома, в том числе частные. Также уличное освещение по всему городу восстановят в течение сегодняшнего дня. Завершающие работы проводят по Кодорскому шоссе, где наиболее пострадали столбы и линии электропередач. Водоснабжение также будет восстановлено по всему городу.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 07 июля 2021 15:35

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРЕВЫСИЛО 18 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ ПРОВОДИТСЯ БЕСПЛАТНО »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.