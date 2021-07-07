НА МЕСТЕ ГДЕ УРАГАН ВЫРВАЛ ДЕРЕВЬЯ БУДУТ ВЫСАЖЕНЫ НОВЫЕ

На сегодняшний день сотрудники МЧС выезжали по четырем случаям повреждения автомобилей и еще четверо граждан обратились в МЧС, но не предоставили пока все необходимые документы.

Мэр поинтересовался у представителя МЧС по охране города Сухум обращениями граждан, у которых во время урагана пострадали машины.

Мэр отметил, что справки должны быть составлены в ближайшее время, чтобы в дальнейшем пострадавшим можно было оказать помощь.

«Если обратятся позже, мы не сможем установить факт, что автомобиль поврежден в результате стихийного бедствия», - сказал Беслан Эшба.

Начальник СУЭС Тимур Джинджолия доложил, что завершаются работы по восстановлению энергоснабжения в районе Маяка. В этом районе также не работает троллейбусное сообщение из-за обрыва проводов. По Сухуму троллейбусы уже ходят по направлениям – «Новый район – Рынок» и «Старый посёлок – Рынок».

Начальники домоуправлений доложили о текущей ситуации по ремонту кровли домов. Мэр Сухума поручил в течение дня предоставить данные по площади кровель пострадавших многоэтажных домов.

Астамур Ашуба проинформировал о ситуации по детским садам. По уточненным данным, пострадало 7 детских садов. Уже 7 июля они смогут принять детей, кроме детсада «Сказка». Для ликвидации последствий стихии в этом саду понадобится ещё один день.

По школам самая сложная ситуация в СШ №7. Одно крыло школы осталось без кровли. Что касается учреждений медицины, также пострадала крыша Республиканской детской больницы. Во многих детских садах упали деревья, которые давали тень в солнечную погоду.

Беслан Эшба отметил, что сажать деревья будут во всех местах, где они упали, но сначала надо устранить более сложные проблемы жизнеобеспечения города.

«В тех местах, где вырваны деревья, в обязательном порядке мы будем высаживать их, независимо от того, это детский сад, школы, проспекты или улицы. Мы чуть позже этой задачей займемся. Поговорим со специалистами, в какой период лучше сажать. Все это восполним», - сказал Беслан Эшба.

Директор МУ «Благоустройство» Саид Кур-ипа проинформировал, что уже завтра уберут все деревья, которые упали на строения или дома, в том числе частные. Также уличное освещение по всему городу восстановят в течение сегодняшнего дня. Завершающие работы проводят по Кодорскому шоссе, где наиболее пострадали столбы и линии электропередач. Водоснабжение также будет восстановлено по всему городу.



Об этом сообщает сайт столицы.